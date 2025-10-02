Navijači Rijeke kipte od bijesa! Posebno udarili na jednog krivca: 'To vam je karma za Đaleta'

Rijeka je u prvom kolu Konferencijske lige na gostovanju kod armenskog Noaha poražena 1-0.

Jedini gol pao je u sedmoj minuti kada je Nardin Mulahusejnović, koji je ljetos stigao iz Zrinjskog, spretno reagirao nogom ispred Petroviča nakon ubačaja iz kornera. Zlomislić je istrčao i pokušao to boksati, ali je promašio loptu i ona je završila u mreži.

Ključni trenutak dogodio se u 30. minuti utakmice. Niko Janković je u borbi za loptu čepovima jako startao po potkoljenici Etekija. Kamerunac je ostao u bolovima ležati, a bugarski sudac bez razmišljanja pokazao Jankoviću izravni crveni i put u svlačionicu.

Navijači Rijeke iskazali su svoj bijes putem društvenih mreža.

"Da ima neke igre pa da se izgubi..ali ovo je teška sramota..uzmite prnje i ća svi..neka igraju juniori", "Reprezentativnu stanku možemo korisno iskoristiti za novog trenera... Ovaj je gori od Cosmija", "Nadam se da je pojedincima ovo zadnja", "Jadno i sramotno. Ne sjećam se kad je Rijeka zadnji put pobijedila ikoga osim onog trećeligaša", "Nadam se da je Janković konačno zaslužio bar klupu, ako ne tribinu. U 6 utakmica Europe dobiti 4 crvena je za promatranje", "Šta je novi trener napravio od kad je došao? Jedno veliko ništa", "Jedan udarac na gol u 90 minuta, pa ovima više ni Mourinho ne može pomoći","I vi ste osvojili dvostruku krunu? Prevara i žalost od kluba", "Totalno raštimana ekipa, nezainteresirana, užasna u duelima", "Vi ste sramota hrvatskog nogometa", "Bili smo dobri do početka utakmice", "Samo su na Hajduka napaljeni, luzeri", "Hvala Jankoviću što si ubio i ono malo nade", "Koja je sada isprika? Korona? Turbulencije? Bakterija na terenu?", "To vam je karma za Đaleta", samo su neki od brojnih komentara.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Boris Jovičić za RTL Danas: 'Ovo se ne može ni usporediti s nekim drugim gostovanjima Dinama'