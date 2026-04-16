Nogometaši Real Madrida odabrali trenera

Nogometaši Real Madrida nakon ispadanja iz Lige prvaka od Bayerna stali su iza svog trenera Alvara Arbeloe i žele da on ostane na klupi i u sljedećoj sezoni.

Arbeloin ostanak na funkciji postao je jako neizvjestan jer je momčad ostala bez šanse za osvajanje trofeja u ovoj sezoni i činilo se sigurnim da će dobiti otkaz, no igrači ne žele takav scenarij. Španjolska Marca piše da su nogometaši jasno rekli predsjedniku Florentinu Perezu da žele da Arbeloa ostane na klupi.

"Igrači Reala smatraju da je on kao trener izgradio vrhunske veze između igrača, što nikako nije lako. Uspio je zaraditi podršku kompletne svlačionice. Igrači ga žele za trenera i sljedeće sezone", objavila je Marca.

Ovo je u suprotnosti s onime što su Španjolci pisali u četvrtak ujutro. Tada se činilo da je Arbeloa definitivno bivši i samo je bilo pitanje tko će ga zamijeniti na klupi - Jurgen Klopp, Didier Deschamps ili Mauricio Pochettino?

