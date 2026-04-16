FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŠOK IZBOR?

Nogometaši Real Madrida odabrali trenera

Nogometaši Real Madrida odabrali trenera
×
Foto: Ulrik Pedersen/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Svlačionica Reala već je obavijestila predsjednika Florentina Pereza o svojoj odluci

16.4.2026.
15:13
M.G.
Ulrik Pedersen/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Nogometaši Real Madrida nakon ispadanja iz Lige prvaka od Bayerna stali su iza svog trenera Alvara Arbeloe i žele da on ostane na klupi i u sljedećoj sezoni.

Arbeloin ostanak na funkciji postao je jako neizvjestan jer je momčad ostala bez šanse za osvajanje trofeja u ovoj sezoni i činilo se sigurnim da će dobiti otkaz, no igrači ne žele takav scenarij. Španjolska Marca piše da su nogometaši jasno rekli predsjedniku Florentinu Perezu da žele da Arbeloa ostane na klupi.

"Igrači Reala smatraju da je on kao trener izgradio vrhunske veze između igrača, što nikako nije lako. Uspio je zaraditi podršku kompletne svlačionice. Igrači ga žele za trenera i sljedeće sezone", objavila je Marca.

Ovo je u suprotnosti s onime što su Španjolci pisali u četvrtak ujutro. Tada se činilo da je Arbeloa definitivno bivši i samo je bilo pitanje tko će ga zamijeniti na klupi - Jurgen Klopp, Didier Deschamps ili Mauricio Pochettino?

POGLEDAJTE VIDEO: Marko Brdek: 'Bio sam prvak Hrvatske, ovo je najbolji put...'

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike