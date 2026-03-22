Nogomet pao u drugi plan: Tudor pogođen velikom obiteljskom tragedijom

Teški dani za Igora Tudora dodatno su se produbili. Nakon poraza 0:3 od Nottingham Foresta u Premiershipu, hrvatski trener nije se pojavio pred novinarima, a ubrzo je otkriven i razlog, preminuo mu je otac Mario, pišu Sportske novosti.

Umjesto njega konferenciju je odradio pomoćnik Bruno Saltor, naglasivši da nije trenutak za Tudorove istupe zbog obiteljske situacije. Dodao je i kako momčad unatoč svemu pokazuje borbenost, ali skupo plaća svaku pogrešku.

Tottenham je ovim porazom dodatno otežao borbu za ostanak, no nogomet je ovoga puta pao u drugi plan zbog teških privatnih vijesti koje su pogodile hrvatskog trenera.