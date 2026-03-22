ISKRENA SUĆUT /

Nogomet pao u drugi plan: Tudor pogođen velikom obiteljskom tragedijom

Foto: Bradley Collyer, PA Images/Alamy/Profimedia

22.3.2026.
18:59
Sportski.net
Teški dani za Igora Tudora dodatno su se produbili. Nakon poraza 0:3 od Nottingham Foresta u Premiershipu, hrvatski trener nije se pojavio pred novinarima, a ubrzo je otkriven i razlog, preminuo mu je otac Mario, pišu Sportske novosti.

Umjesto njega konferenciju je odradio pomoćnik Bruno Saltor, naglasivši da nije trenutak za Tudorove istupe zbog obiteljske situacije. Dodao je i kako momčad unatoč svemu pokazuje borbenost, ali skupo plaća svaku pogrešku.

Tottenham je ovim porazom dodatno otežao borbu za ostanak, no nogomet je ovoga puta pao u drugi plan zbog teških privatnih vijesti koje su pogodile hrvatskog trenera.

Igor TudorSmrtni SlučajSmrt
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
