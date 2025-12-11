FREEMAIL
OČAJNIČKI POKUŠAJI /

Osijek radi zimski remont: Stiže bivši kapetan i reprezentativac, te još četiri imena

Osijek radi zimski remont: Stiže bivši kapetan i reprezentativac, te još četiri imena
Foto: Luka Stanzl/pixsell

Osijek očajnički traži nekakav boost koji bi ih izbavio iz crnila u kojem se nalaze

11.12.2025.
10:28
Sportski.net
Luka Stanzl/pixsell
Svjedočimo nevjerojatnim stvarima u NK Osijeku. Klub kojemu je predviđana borba za Europu i koji igra na najmodernijem stadionu u Hrvatskoj, nalazi se na dnu ljestvice SHNL-a

Nešto se mora poduzeti i to brzo i osječka uprava je već krenula s potezima za zimski prijelazni rok. Glas Slavonije piše kako je pred povratkom Borna Barišić, nekadašnji kapetan Osijeka i lijevi bek s 35 nastupa za hrvatsku reprezentaciju. Barišić je bez kluba od kada je raskinuo ugovor s Trabzonsporom u rujnu ove godine.

Sve o SHNL-u čitajte na portalu Net.hr. 

Barišić već neko vrijeme trenira s prvom momčadi, a i ljeto je proveo na rehabilitaciji na Opus areni. Njegov potpis je maltene siguran, a najavljuju se još četiri pojačanja. O imenima se ne govori, ali Glas Slavonije piše da se cilja na desnog beka, veznog, krila i možda napadača.

Dakle, Osijek očajnički traži nekakav boost koji bi ih izbavio iz crnila u kojem se nalaze. Kažu da se s dna može samo u jednom smjeru, sve dok ne čujete kucanje odozdo.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamu Betis stiže u izazovnom razdoblju: Je li derbi s Hajdukom iscrpio Plave?

HnlNk OsijekBorna Barišić
Osijek radi zimski remont: Stiže bivši kapetan i reprezentativac, te još četiri imena