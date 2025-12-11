U velikoj akciji policije 'pala' četvorka s drogom: Pogledajte što su im sve pronašli

Pulska policija je, u suradnji s Odjelom kriminaliteta droga Policijske uprave istarske i austrijskom policijom, dovršila kriminalističko istraživanje nad četvero ljudi zbog proizvodnje i prodaje droge.

Foto: Pu Istarska

Riječ je o 30-godišnjaku, 27-godišnjaku, 26-godišnjaku i 26-godišnjakinji. Dvojica muškaraca su od listopada 2024. do listopada 2025. godine na području Austrije proizvela više od pet kilograma amfetamina, javlja PU istarska.

Foto: Pu Istarska

Kasnije je treći muškarac (27) amfetamin prodavao, a zarađeni novac uplaćivan je na račun 26-godišnjakinje.

Foto: Pu Istarska

Foto: Pu Istarska

Policija je prilikom pretrage stanova i vozila u Medulinu zaplijenila 3.250,2 grama amfetamina, 3.645,5 grama marihuane, novac u vrijednosti više tisuća eura za koji se sumnja da potječe od prodaje droge, revolver marke Magnum cal. 357, mobitele i opremu za proizvodnju droge.

Policija je pronašla i bilježnicu u kojoj je grupa bilježila sva dugovanja.

Muškarac (26) se sumnjiči i da je u više navrata maloljetnici davao marihuanu. Svi četvero osumnjičenih su uhićeni i privedeni u pritvor.

Pogledajte što je sve zapljenjeno:

