IMALI SU POPIS DUŽNIKA /

U velikoj akciji policije 'pala' četvorka s drogom: Pogledajte što su im sve pronašli

Policija je pronašla i bilježnicu u kojoj je grupa bilježila sva dugovanja

11.12.2025.
13:37
danas.hr
Pu Istarska
Pulska policija je, u suradnji s Odjelom kriminaliteta droga Policijske uprave istarske i austrijskom policijom, dovršila kriminalističko istraživanje nad četvero ljudi zbog proizvodnje i prodaje droge.

Foto: Pu Istarska
Foto: Pu Istarska

Riječ je o 30-godišnjaku, 27-godišnjaku, 26-godišnjaku i 26-godišnjakinji. Dvojica muškaraca su od listopada 2024. do listopada 2025. godine na području Austrije proizvela više od pet kilograma amfetamina, javlja PU istarska.

Foto: Pu Istarska
Foto: Pu Istarska

Kasnije je treći muškarac (27) amfetamin prodavao, a zarađeni novac uplaćivan je na račun 26-godišnjakinje.

Foto: Pu Istarska
Foto: Pu Istarska
Foto: Pu Istarska
Foto: Pu Istarska

Policija je prilikom pretrage stanova i vozila u Medulinu zaplijenila 3.250,2 grama amfetamina, 3.645,5 grama marihuane, novac u vrijednosti više tisuća eura za koji se sumnja da potječe od prodaje droge, revolver marke Magnum cal. 357, mobitele i opremu za proizvodnju droge.

Policija je pronašla i bilježnicu u kojoj je grupa bilježila sva dugovanja.

Muškarac (26) se sumnjiči i da je u više navrata maloljetnici davao marihuanu. Svi četvero osumnjičenih su uhićeni i privedeni u pritvor.

Pogledajte što je sve zapljenjeno:

POGLEDAJTE VIDEO: Tehno party ispred parlamenta i pobuna protiv racija: Objavili rat 'ratu protiv droga'

MedulinIstraDrogaMarihuanaAmfetamin
