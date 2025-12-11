Na genijalan je način nadmudrio ženu koja mu nije dala da parkira jer je čuvala mjesto

Jedan genijalan video iz Kine upravo je postao hit na društvenim mrežama jer je potvrdio da ljudi koji tijelima čuvaju parkirna mjesta ne dobivaju baš uvijek te bitke.

Naime, neki vozač automobila Huawei SAIC H5 uspio je prevariti ženu koja je čuvala mjesto za svog muža, i to na tako lukav način da nam nešto govori kako će ga brojni pokušati kopirati.

Svjestan da trubljenje neće baš puno pomoći, taj je muškarac ostavio automobil ispred "njezinog mjesta" s jasnim ciljem da je namami i na trenutak odvuče.

Jednom kada se maknula i pošla za njim, automobil je sam zauzeo željeno mjesto jer je domišljati junak sa snimke prethodno uključio takozvani APS, odnosno automatski parkirni sustav koji se, vjerujemo, u slučaju modela Huawei SAIC H5, poslužio senzorima i kamerama.

Gospođa je na kraju ostala poprilično zbunjena kada je shvatila da je poražena, dok se muškarac s viralne snimke udaljio s osmijehom na licu.