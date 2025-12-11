Domenica nam je otkrila tajne svoje beauty rutine: 'Ovog proizvoda se ni u ludilu ne bih odrekla'

Otkada se pojavila na glazbenoj sceni, lijepa Domenica Žuvela (32) osvojila je srca mnogobrojne publike.Talentom i karizmom pridobila je brojne fanove koji svakodnevno uživaju u poznatim hitovima ove pjevačice. Osim toga, svojim karakterom i pristupačnošću osvojila je i nas, a njezina prirodna ljepota svakodnevno oduševljava mnoge. U razgovoru za Net.hr otkrila nam je svoju jednostavnu, ali učinkovitu beauty rutinu, omiljene proizvode koji joj pomažu da zasja na pozornici i u svakodnevnom životu, te male trikove kojima njeguje kosu i kožu unatoč užurbanom ritmu snimanja.

Kako izgleda Vaša jutarnja i večernja rutina kada je u pitanju njega kože?

Jako volim svoju kratku, ali učinkovitu rutinu i trudim se da je svakodnevno ispoštujem. Ujutro mi je naglasak na hidrataciji i dobroj pripremi kože uz neizostavan SPF. Navečer se fokusiran na čišćenje: skidanje šminke, temeljito očistim lice i stavljam hidratantni serum i hranjivu kremu. Mislim da je dosljednost u njezi puno važnija od komplicirane rutine. Jako volim Vichy proizvode kojima sam već godinama vjerna, a u zadnje vrijeme zbog velikog utjecaja Tiktoka pronašla sam i nekoliko korejskih brendova koji su također postali dio moje male rutine.

Koji je Vaš omiljeni hidratantni proizvod?

Moj favorit je Vichy Mineral 89 serum. Volim njegovu laganu teksturu i činjenicu da pruža intenzivnu hidrataciju bez osjećaja težine na koži. Najčešće ga koristim kao mix sa korektorom, kako bi se bolje upio - to je mali trik koji sam naučila u šminkeraju za vrijeme showa Ples sa zvijezdama i od tada mi je postao nezaobilazan korak u rutini.

Koje beauty proizvode uvijek imate u torbici?

Ako sam na putu, sa sobom nosim mini neseser u kojem imam sva mala pakiranja od labella do mini parfema. U svakodnevnim situacijama, budući da obožavam male torbice u kojoj ništa ne stane, sa sobom imam samo melem za usne i kremu za ruke, i to mi je sasvim dovoljno.

Obogaćujete li na prijelazu godišnjih doba svoju njegu?

Prijelaz godišnjih doba uvijek nekako dođe brzo pa se toga niti ne sjetim. Ljeti mi je koža najljepša, čim malo pocrnim, ali svakako imam osjećaj da je puno najmanje tretiram jer šminku svedem na minimum. Zima je, s druge strane, najkritičnija pa tada posvećujem najviše pažnje hidrataciji i zaštiti kože od hladnoće. Volim koristiti i jednokratne maske za lice kako bi dodatno nahranila kožu.

Postoji li neki proizvod ili tretman kojem se uvijek vraćate bez obzira na trendove?

Tek otkrivam tretmane, pa ne mogu reći da sam ih puno puta isprobala, ali mi se jako sviđa Velvet, koji potiče obnovu kolagena u koži. S druge strane, najjednostavniji tretman kojem sam redovita je bojanje obrva kanom – budući da sam prirodno vrlo svijetla, sunce ih brzo posvijetli, pa mi ovaj tretman daje prirodan okvir lica i dugotrajni efekt od obične boje.

Koji proizvod za šminkanje je Vaš apsolutni favorit?

S obzirom da nisam osoba koja se privatno puno šminka, izvojit ću generalno rumenia kao najdraži proizvod jer me nekako osvježi. Isto tako, jako volim i shimmere za lice, pa bi tu istakla Fenty Diamond bomb kao apsolutnog favorita kojeg koristim kao sjenilo, highlighter, ali i sjaj za tijelo.

Na koji način njegujete svoju kosu s obzirom na česta snimanja?

Jako volim svoju kosu i zato sam vrlo pedantna kada je u pitanju njezina njega. Imam nekoliko omiljenih L’Oréal Professionnel linija, ali ARM se definitivno pokazala kao najbolja za moju kosu. Uz šampon, serum i masku koja se ne ispire, a povremeno koristim i onu koja se isprire. Nakon svakog pranja koristim zaštitu od topline kako bi kosa ostala zdrava i sjajna, unatoč čestim snimanjima i stiliziranju. Volim svakako barem jednom mjesečno otić i na profesionalnu njegu u frizerski salon kako bi je dodatno nahranila.

Imate li omiljeni parfem kojem se uvijek vraćate?

Jako sam vezana za mirise i ne volim ih često mijenjati. Svako životno razdoblje nekako mi je obilježeno parfemom, pa me miris uvijek podsjeti na to određeno vrijeme. Posljednjih pet godina koristim Tom Ford Elixir Noir, a ovog ljeta sam otkrila Amouage Lustre i vjerujem da će on postati moj novi dugogodišnji miris. Što sam starija to više težim nekim jačim notama parfema, a primjetila sam da note sandalovine, patčulija i vanilije imam skoro u svakom parfemu.

Da možete koristiti samo jedan beauty proizvod do kraja života, koji bi to bilo?

Bez razmišljanja bi to bio melem za usne. To mi je uvijek pri ruci i stvarno ga koristim svakodnevno, pa mislim da bih se najteže odrekla upravo njega.

