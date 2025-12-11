Trnovit je put do zvijezda. Dinamov ‘heroj iz drugog plana’ starta protiv Betisa?

Kada je jučer trener Dinama Mario Kovačević izjavio kako su Monsef Bakrar i Arbër Hoxha upitni za dvoboj s Real Betisom, svima je prvi na pamet pao Fran Topić.

Ovaj dvadesetjednogodišnji krilni napadač imao je poprilično neobičan nogometni put. Za razliku od većine svojih vršnjaka iz Zagreba, koji su prošli kroz akademije Dinama ili Lokomotive, Topić je svoj put počeo u Sesvetama, i to kao centralni napadač. Ondje je igrao dovoljno dobro da ga zapaze iz Dinama, gdje je odmah nakon dolaska pokazao svu raskoš svog talenta, postavši najbolji strijelac juniorske HNL u sezoni 2022./23., zabivši 20 golova.

Utakmicu Dinamo - Betis pratite u četvrtak od 18.45 u tekstualnom prijenosu na Net.hr-u

Istovremeno je počeo trenirati s prvom momčadi, za koju je 8. travnja 2023., dva tjedna nakon 19. rođendana, debitirao protiv Lokomotive pod trenerskom palicom Igora Biščana. Uslijedilo je još par utakmica u kojima je Topić dobivao minutažu pa, do nedavno, najveći trenutak njegove karijere – derbi na Poljudu u kojemu je Topić iznenađujuće igrao od prve minute na poziciji centralnog napadača.

Sljedeće su sezone u Dinamu procijenili da je bolje da Topić ide na posudbu u Rudeš nego da „krije“ maksimirsku klupu, no Fran je tamo odigrao tek nešto više od tisuću minuta. Onda je slijedio Zrinjski iz Mostara, u kojemu je Fran napokon dobio pravu priliku i eksplodirao. S pozicije desnog krila, na koju je prešao postupno, devet je puta sam postigao pogodak, a sedam puta ga namjestio u sezoni u kojoj je za 'Plemiće' odigrao 38 utakmica. U tih 38 utakmica Topić je „uzeo“ ligu i Superkup, a u Kupu je stigao do četvrtfinala.

Kad jednome smrkne...

Slijedio je povratak u Zagreb od kojeg mnogi, budimo iskreni, nisu očekivali mnogo. Stigli su brojni novi igrači upravo na toj poziciji (Cardoso Varela, Mateo Lisica, Monsef Bakrar), a Topić je nakon prve dvije utakmice nestao i s klupe. Trenirao je, igrao za mladu vrstu, ali u Dinamu ga jednostavno nije bilo. Onda je došla ta kup-utakmica s Karlovcem. Topić je iznenađujuće upao u sastav nakon ozljede Roberta Mudražije i to iskoristio na najbolji mogući način. Protiv Karlovca je zabio i odigrao svih 90 minuta te se postavio kao validan kandidat za prvu momčad. Slijedio je Varaždin, gdje je Topić dobio 19 minuta u 3:1 pobjedi, pa utakmica s Goricom u kojoj je Topić asistirao za konačnih 0:2.

Zbog te tri dobre predstave Topić je dobio priliku i protiv Hajduka, i to u trenutku kada su Plavi lovili zaostatak. Topić je to povjerenje trenera Kovačevića iskoristio na najbolji mogući način tako što je spustio loptu za Sandra Kulenovića, nakon čega Hoxha postiže izjednačujući pogodak. I tako dolazimo do Betisa. Kovačević je rekao kako ne zna hoće li Bakrar biti spreman nakon udarca koji je dobio u utakmici protiv Hajduka, Cardoso Varela se tek vraća od ozljede, a Fran Topić je dobio „zeleno svjetlo“ UEFA-e da "uskoči" umjesto Matea Lisice, koji ima mononukleozu. Stoga ne treba čuditi ako ovaj mladi Zagrepčanin upadne u prvi sastav.

