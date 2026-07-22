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Njemački trener Southamptona nije špijunirao samo Middlesbrough: FA pokrenuo istragu

Njemački trener Southamptona nije špijunirao samo Middlesbrough: FA pokrenuo istragu
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Foto: James Marsh/Shutterstock Editorial/Profimedia

Iz Southamptona su objavili kako će nastaviti surađivati s FA-om tijekom istrage

22.7.2026.
14:50
Hina
James Marsh/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Engleski nogometni savez (FA) pokrenuo je istragu protiv trenera Southamptona Tonde Eckerta zbog njegove uloge u špijuniranju suparničkih treninga koje je za posljedicu imalo i izbacivanje tog kluba iz finalne utakmice doigravanja za plasman u Premier ligu u svibnju.

Krovna kuća engleskog nogometa optužuje Eckerta ne samo za to da je naložio špijuniranje treninga Middlesbrougha, Southamptonova suparnika u polufinalu doigravanja, već i treninga ⁠Oxford Uniteda te ​Ipswich Towna u završnici sezone.

Iz Southamptona su objavili kako će nastaviti surađivati s FA-om tijekom istrage, ali i kako daju punu podršku svom treneru.

"Tonda i klub nastavit će otvoreno surađivati s FA-om. Klub i dalje u potpunosti podržava Tondu i njegov stožer u radu na našoj ambiciji koja je povratak u Premier ligu", objavio je Southampton.

FaSouthamptonšpijuniranje
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