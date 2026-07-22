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SNIMLJEN U KOLICIMA /

Od slavnog zavodnika i snimke teškog pijanstva do narušenog zdravlja: Ovisnost ga je uništila

Od slavnog zavodnika i snimke teškog pijanstva do narušenog zdravlja: Ovisnost ga je uništila
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Foto: Profimedia

Iza uspjeha u seriji Baywatch krila se teška ovisnost o alkoholu i razvod, a najnovije fotke rastužile su javnost

22.7.2026.
15:35
Hot.hr
Profimedia
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David Hasselhoff (74) bio je jedno od najprepoznatljivijih lica TV ekrana osamdesetih i devedesetih godina. Globalnu popularnost i status miljenika publike donijela mu je uloga Mitcha Buchannona u seriji 'Baywatch', no iza uspješne karijere krila se znatno složenija osobna priča.

Turbulentan privatni život i borba s ovisnošću

Njegov ljubavni život obilježila su tri braka. Nakon četverogodišnjeg braka s Catherine Hickland, 1989. vjenčao se s Pamelom Bach, s kojom ima dvije kćeri. Unatoč prividu skladnog obiteljskog života, par se razveo 2006. godine. Razvod je pratila i javna objava snimke na kojoj se glumac bori s teškim pijanstvom, a koju je snimila njegova kći kako bi mu ukazala na problem. Na snimci glumac alkoholiziran leži na podu, dok ga kćeri uvjeravaju da prestane piti.

 

 

Taj je događaj bio prekretnica nakon koje je Hasselhoff otišao na liječenje i odlučio javno progovoriti o ovisnosti. Mirniji životni period pronašao je uz treću suprugu, Hayley Roberts, s kojom je u braku od 2018. godine. Glumac nikada nije skrivao koliko je sretan s njom, a s bivšim suprugama ostao je u korektnim odnosima.

Fotografiran na aerodromu: Narušeno zdravlje?

Nedavne fotografije s aerodroma, na kojima je fotografiran u invalidskim kolicima, zabrinule su javnost jer je izgledao znatno slabije i drugačije nego u danima najveće slave. Ipak, glumac je ubrzo ustao i uz osmijeh pokazao da se ne predaje.

 

Od slavnog zavodnika i snimke teškog pijanstva do narušenog zdravlja: Ovisnost ga je uništila
Foto: WCP,4cnrs/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

David HasselhoffBaywatchOvisnost O Alkoholu
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