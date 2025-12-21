FREEMAIL
BRAVO, NIKOLA /

Vlašić postao heroj Torina, zabio za veliku pobjedu u Serie A

Vlašić postao heroj Torina, zabio za veliku pobjedu u Serie A
Foto: Spada/lapresse/shutterstock Editorial/profimedia

Vlašiću je ovo bio četvrti ovosezonski gol

21.12.2025.
18:09
Hina
Spada/lapresse/shutterstock Editorial/profimedia
U susretu 16. kola talijanskog nogometnog prvenstva Torino je na gostovanju pobijedio Sassuolo sa 1-0, a jedini gol na utakmici zabio je hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić.

Hrvatski veznjak je gostima donio pobjedu realiziravši kazneni udarac u 66. minuti.

Bio je to njegov četvrti gol uz dvije asistencije u posljednjih pet ligaških susreta.

Torino se ovom pobjedom popeo na 12. mjesto na tablici sa 20 bodova, jedan manje od Sassuola koji je deseti.

Sve o Serie A čitajte na Net.hr-u

Na vrhu ljestvice je Inter sa 33 boda ispred Milana sa 32 i Napolija sa 31 bodom.

Večeras se još sastaju Fiorentina Udinese, te Genoa Atalanta.

