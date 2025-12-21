Vlašić postao heroj Torina, zabio za veliku pobjedu u Serie A

U susretu 16. kola talijanskog nogometnog prvenstva Torino je na gostovanju pobijedio Sassuolo sa 1-0, a jedini gol na utakmici zabio je hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić.

Hrvatski veznjak je gostima donio pobjedu realiziravši kazneni udarac u 66. minuti.

Bio je to njegov četvrti gol uz dvije asistencije u posljednjih pet ligaških susreta.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Torino se ovom pobjedom popeo na 12. mjesto na tablici sa 20 bodova, jedan manje od Sassuola koji je deseti.

Sve o Serie A čitajte na Net.hr-u

Na vrhu ljestvice je Inter sa 33 boda ispred Milana sa 32 i Napolija sa 31 bodom.

Večeras se još sastaju Fiorentina i Udinese, te Genoa i Atalanta.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovi nokauti obilježili su spektakularni FNC 26 u Podgorici