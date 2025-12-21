FREEMAIL
ZANIMLJIVO

Girona mijenja Livakovića osvajačem Lige prvaka?

Girona mijenja Livakovića osvajačem Lige prvaka?
Foto: Revierfoto/imago Sportfotodienst/profimedia

Marc-André ter Stegen bi, poput Dominika Livakovića, mogao promijeniti sredinu u potrazi za minutažom uoči Svjetskog prvenstva.

21.12.2025.
12:44
Sportski.net
Revierfoto/imago Sportfotodienst/profimedia
Kapetan Barcelone i njemački reprezentativac Marc-André ter Stegen mogao bi uskoro, nakon više od 11 godina, napustiti Barcelonu, ali potencijalno ne i Kataloniju.

Nijemac koji je više od 400 puta branio za Barcelonu tek se oporavio od ozljede, no u klubu već neko vrijeme razmatraju alternative. Iako ter Stegen ima ugovor do 2028. godine, Hansi Flick je u više navrata jasno dao do znanja da je njegov prvi izbor na vratima Joan Garcia, koji je ljetos stigao iz Espanyola. Tako bi Nijemac mogao ranije napustiti klub.

Naime, o situaciji s kapetanom Barcelone raspitivala se i Girona, koja se suočava s problemima na vratarskoj poziciji jer bi se Dominik Livaković, prema svemu sudeći, na zimu trebao vratiti u Dinamo, piše Mundo Deportivo. Taj španjolski list nije naveo bi li Girona dovela osvajača Lige prvaka kao prvog vratara ili kao zamjenu za Livakovića na klupi. Osim Girone, za ter Stegena su se raspitivale i Aston Villa, koju vodi Unai Emery, te klubovi iz turske i saudijske lige.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je bitno i za Dalića: Livakovićev povratak samo je pitanje formalnosti

