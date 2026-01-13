Vlašić je u formi: Pogledajte kako je s dvije sjajne asistencije bacio velikana na koljena

Nikola Vlašić nastavlja sa senzacionalnim igrama u dresu Torina. Hrvatski reprezentativac bio je ključni igrač u dramatičnoj pobjedi svoje momčadi na gostovanju kod Rome u osmini finala talijanskog Kupa. U utakmici punoj preokreta, koja je na kraju završila rezultatom 3:2 za goste, Vlašić je upisao dvije presudne asistencije i potvrdio status vođe momčadi Marca Baronija.

Torino je ovom pobjedom izbacio favoriziranu Romu iz natjecanja i osigurao si mjesto u četvrtfinalu, gdje ga čeka novi veliki izazov protiv Intera.

Za rimski klub ovo je bolno ispadanje na prvoj prepreci, pogotovo jer se odigralo na njihovom Olimpicu.

Senzacionalna partija hrvatskog veznjaka

Iako nije postigao pogodak, Vlašić je bio arhitekt pobjede Torina. Njegov utjecaj na igru bio je golem, a sve je okrunio s dva ključna dodavanja koja su Cheu Adamsu omogućila da postane dvostruki strijelac. Prvi bljesak genijalnosti dogodio se u 35. minuti. Hrvatski veznjak je oduzeo loptu na sredini terena, povukao nekoliko koraka i zatim savršeno uposlio Adamsa, koji je s dvadesetak metara fantastičnim udarcem matirao nemoćnog vratara Milu Svilara za vodstvo Torina od 1:0.

Roma se uspjela vratiti u utakmicu odmah na početku drugog poluvremena, no radost domaćih navijača bila je kratkog vijeka. Samo šest minuta nakon izjednačujućeg pogotka Rome, ponovno je na scenu stupio tandem Vlašić-Adams. U 52. minuti, nakon brze akcije gostiju, Vlašić je primio loptu unutar šesnaesterca, pokazao iznimnu smirenost i nesebično je proslijedio do Adamsa, kojemu nije bilo teško iz neposredne blizine drugi put na utakmici poslati loptu u mrežu za novo vodstvo Torina.

Drama na Olimpicu odlučena u posljednjoj minuti

Prava filmska priča dogodila se u 81. minuti, kada je Roma stigla do drugog izjednačenja. Šesnaestogodišnji Antonio Arena, u svom debiju za seniorsku momčad, postigao je pogodak glavom svojim prvim dodirom s loptom u profesionalnom nogometu.

Činilo se da će taj trenutak inspiracije odvesti utakmicu u produžetke, no Torino je imao druge planove. Kada se već očekivao posljednji sučev zvižduk, u 90. minuti, nakon udarca iz kuta, vratar Rome Svilar nespretno je ispustio loptu, što je iskoristio Emirhan Ilkhan i iz blizine je ugurao u mrežu za konačnih 3:2 i veliko slavlje gostiju.

Brojke koje potvrđuju sjajnu formu

Ova dva dodavanja protiv Rome samo su nastavak fantastičnog niza Nikole Vlašića. S njima je stigao do učinka od šest golova i četiri asistencije u 23 službena nastupa za Torino ove sezone. Njegova forma posebno je impresivna od sredine studenog, perioda u kojem je postao nezaustavljiv. U posljednjih dvanaest nastupa za klub i reprezentaciju, Vlašić je sudjelovao u čak jedanaest pogodaka, postigavši sedam golova uz četiri asistencije.

