Hit-trener HNL-a: Njegova momčad prati Dinamo i Hajduk i sada mu je stigla nagrada

Nogometni klub Varaždin i glavni trener prve momčadi Nikola Šafarić produžili su suradnju do 31. svibnja 2027., objavljeno je u srijedu.

Aktualni stručni stožer, predvođen trenerom Šafarićem te njegovim pomoćnicima Dinom Kresingerom i Zoranom Kastelom, tako ostaje na klupi Varaždina i u narednom razdoblju.

"Produženje suradnje predstavlja potvrdu povjerenja u dosadašnji rad stožera koji je momčadi donio prepoznatljiv stil igre, stabilnost i kontinuitet rezultata. Stručni stožer nastavlja s pripremama za nadolazeće utakmice s jasnim ciljem – daljnjim razvojem momčadi i napretkom u najvišem rangu hrvatskog nogometa", objavljeno je na klupskom mrežnom portalu.

Varaždin je trenutačno na trećem mjestu prvenstvene ljestvice s 19 bodova, iza vodećeg Hajduka (29 bodova) te Dinama (25).

Nikola Šafarić je u lipnju 2021. preuzeo dužnost sportskog direktora prve momčadi Varaždina, a u prosincu 2023. je na poziciji glavnog trenera zamijenio današnjeg trenera Dinama Marija Kovačevića, koji je zbog zdravstvenih razloga bio prisiljen napustiti klupu.

To 44-godišnjeg Šafarića trenutačno čini glavnim trenerom s najdužim stažom na klupi istog kluba među aktualnim članovima HNL-a.

