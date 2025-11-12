FREEMAIL
DOBRI ČOVJEK /

Hit-trener HNL-a: Njegova momčad prati Dinamo i Hajduk i sada mu je stigla nagrada

Hit-trener HNL-a: Njegova momčad prati Dinamo i Hajduk i sada mu je stigla nagrada
Foto: Slavko Midzor/pixsell

Varaždin je trenutačno na trećem mjestu prvenstvene ljestvice s 19 bodova, iza vodećeg Hajduka te Dinama ​

12.11.2025.
14:11
Hina
Slavko Midzor/pixsell
Nogometni klub Varaždin i glavni trener prve momčadi Nikola Šafarić produžili su suradnju do 31. svibnja 2027., objavljeno je u srijedu.

Aktualni stručni stožer, predvođen trenerom Šafarićem te njegovim pomoćnicima Dinom Kresingerom i Zoranom Kastelom, tako ostaje na klupi Varaždina i u narednom razdoblju.

Sve o SHNL-u čitajte na portalu Net.hr.

"Produženje suradnje predstavlja potvrdu povjerenja u dosadašnji rad stožera koji je momčadi donio prepoznatljiv stil igre, stabilnost i kontinuitet rezultata. Stručni stožer nastavlja s pripremama za nadolazeće utakmice s jasnim ciljem – daljnjim razvojem momčadi i napretkom u najvišem rangu hrvatskog nogometa", objavljeno je na klupskom mrežnom portalu.

Varaždin je trenutačno na trećem mjestu prvenstvene ljestvice s 19 bodova, iza vodećeg Hajduka (29 bodova) te Dinama (25).

Nikola Šafarić je u lipnju 2021. preuzeo dužnost sportskog direktora prve momčadi Varaždina, a u prosincu 2023. je na poziciji glavnog trenera zamijenio današnjeg trenera Dinama Marija Kovačevića, koji je zbog zdravstvenih razloga bio prisiljen napustiti klupu.

To 44-godišnjeg Šafarića trenutačno čini glavnim trenerom s najdužim stažom na klupi istog kluba među aktualnim članovima HNL-a.

POGLEDAJTE VIDEO: Zlatko Dalić polagano počeo otkrivati karte za petak

HnlNikola šafarićNk Varaždin
Hit-trener HNL-a: Njegova momčad prati Dinamo i Hajduk i sada mu je stigla nagrada