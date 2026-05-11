Hrvatski reprezentativac igrao u pobjedi nad doprvakom

U posljednjem susretu 36. kola talijanskog nogometnog prvenstva Bologna je na gostovanju pobijedila Napoli sa 3-2.

Gosti su poveli 2-0, Napoli je izjednačio, no Bologna je u završnici došla do tri boda. Bologna je povela u devetoj minuti golom Federica Bernardeschija, a na 2-0 je povisio Riccardo Orsolini iz kaznenog udarca u 34. minuti.

Napoli se vratio u život golom Giovannija Di Lorenza u nadoknadi prvog dijela, da bi Alisson Santos izjednačio u 48. minuti. Ipak, Jonathan Rowe je u prvoj minuti nadoknade donio pobjedu gostima Nikola Moro je za goste igraio od 81. minute.

Bologna je ovom pobjedom napredovala na osmo mjesto sa 52 boda, dok je Napoli drugi sa 70 bodova, 15 manje od prvaka Intera.

