Neymar proglašen igračem utakmice pa seksističkim komentarima razbjesnio sve

Neymar se na sve načine trudi pokazati izborniku Ancelottiju da zaslužuje biti na Svjetskom prvenstvu. Barem na terenu, izvan terena opet se trudi navući bijes šire javnosti.

Naime, Neymar je odigrao odličnu utakmicu za Santos koji je s 2:0 pobijedio Remo u devetom kolu brazilskog prvenstva. Proglašen je igračem utakmice nakon što je asistirao za prvi gol i imao velik utjecaj u drugom. Ipak, u intervjuu nakon utakmice nije se tako proslavio.

Neymar nije bio zadovoljan suđenjem suca Savija Pereire Sampaija, a to je pokazao seksističkim komentarom. "On je tip suca koji želi biti zvijezda utakmice. Pokazuje veliki nedostatak poštovanja prema svim igračima", kazao je Neymar pa nastavio.

“Acordou de chico e veio assim pro jogo” - como é fácil replicar expressões sexistas e preconceituosas. Por anos as mulheres foram constrangidas por menstruarem. Um simples processo BIOLÓGICO visto como algo sujo, flutuações hormonais e dores físicas invalidadas. Há quem defenda. pic.twitter.com/HWubLWGOJ7 — Mariana Pereira (@maripereira_j) April 3, 2026

"Mislim da je sudac imao menstruaciju i zato je tako sudio utakmicu", kazao je Neymar i odmah izazvao bijes društvenih mreža. Točna fraza koju je je Neymar upotrijebio je "acordou de chico", stari brazilski izraz koji se odnosi na to kada se žene probude s menstruacijom i pate od PMS-a.

