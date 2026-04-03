Sudac koji je Italiju izbacio sa Svjetskog prvenstva snimljen u avionu: Nećete vjerovati što radi
Njegove odluke, posebice isključenje Bastonija, bile su pod velikim povećalom
Dan nakon što je Italija treći put zaredom ostala bez plasmana na Svjetsko prvenstvo, talijanski sportski dnevnik *Corriere dello Sport* objavio je kratki video. Na snimci se vidi francuski sudac Clément Turpin, čovjek koji je sudio kobnu utakmicu protiv Bosne i Hercegovine, kako na povratnom letu na svom laptopu ponovno proživljava ključne trenutke susreta.
Video, koji su snimili novinari istog lista ili njihovi čitatelji, prikazuje Turpina kako sjedi u zrakoplovu i analizira snimku utakmice koja je bacila talijanski nogomet u očaj.
Nacionalna trauma i sudac kao "loš znak"
Italija je 31. ožujka 2026. u Zenici izgubila od Bosne i Hercegovine nakon izvođenja jedanaesteraca (4:1), čime je propustila treće Svjetsko prvenstvo zaredom, što se smatra povijesnim neuspjehom za četverostruke svjetske prvake. Utakmica je bila puna napetosti, s ranim vodstvom Italije, crvenim kartonom za Alessandra Bastonija i kasnim izjednačenjem Bosne.
Clément Turpin od samog je početka bio kontroverzan izbor za ovu odlučujuću utakmicu. Naime, isti je sudac dijelio pravdu i 2022. godine, kada je Italija u doigravanju za Svjetsko prvenstvo šokantno izgubila od Sjeverne Makedonije. Mnogi talijanski navijači stoga su njegovo imenovanje smatrali "lošim znakom" i prije početka utakmice. Njegove odluke, posebice isključenje Bastonija, bile su pod velikim povećalom, a objava ovog videa samo je potaknula nove teorije i frustracije.
Bijes navijača u komentarima
Iako je za elitne suce uobičajeno da odmah nakon utakmice analiziraju svoje odluke kako bi procijenili vlastiti učinak, kontekst talijanske nogometne krize dao je ovom činu potpuno drugačije značenje. U komentarima ispod objave, talijanski navijači nisu skrivali svoj bijes. Mnogi su ga nazivali "korumpiranim", dok su drugi ostavljali uvredljive poruke. Jedan od komentara, "Siamo stati TUR...lu...PIN...ati", igra je riječi s njegovim prezimenom koja sugerira da su Talijani bili "prevareni".
