Sudac koji je Italiju izbacio sa Svjetskog prvenstva snimljen u avionu: Nećete vjerovati što radi

Dan nakon što je Italija treći put zaredom ostala bez plasmana na Svjetsko prvenstvo, talijanski sportski dnevnik *Corriere dello Sport* objavio je kratki video. Na snimci se vidi francuski sudac Clément Turpin, čovjek koji je sudio kobnu utakmicu protiv Bosne i Hercegovine, kako na povratnom letu na svom laptopu ponovno proživljava ključne trenutke susreta.

Video, koji su snimili novinari istog lista ili njihovi čitatelji, prikazuje Turpina kako sjedi u zrakoplovu i analizira snimku utakmice koja je bacila talijanski nogomet u očaj.

Nacionalna trauma i sudac kao "loš znak"

Italija je 31. ožujka 2026. u Zenici izgubila od Bosne i Hercegovine nakon izvođenja jedanaesteraca (4:1), čime je propustila treće Svjetsko prvenstvo zaredom, što se smatra povijesnim neuspjehom za četverostruke svjetske prvake. Utakmica je bila puna napetosti, s ranim vodstvom Italije, crvenim kartonom za Alessandra Bastonija i kasnim izjednačenjem Bosne.

Clément Turpin od samog je početka bio kontroverzan izbor za ovu odlučujuću utakmicu. Naime, isti je sudac dijelio pravdu i 2022. godine, kada je Italija u doigravanju za Svjetsko prvenstvo šokantno izgubila od Sjeverne Makedonije. Mnogi talijanski navijači stoga su njegovo imenovanje smatrali "lošim znakom" i prije početka utakmice. Njegove odluke, posebice isključenje Bastonija, bile su pod velikim povećalom, a objava ovog videa samo je potaknula nove teorije i frustracije.

Bijes navijača u komentarima

Iako je za elitne suce uobičajeno da odmah nakon utakmice analiziraju svoje odluke kako bi procijenili vlastiti učinak, kontekst talijanske nogometne krize dao je ovom činu potpuno drugačije značenje. U komentarima ispod objave, talijanski navijači nisu skrivali svoj bijes. Mnogi su ga nazivali "korumpiranim", dok su drugi ostavljali uvredljive poruke. Jedan od komentara, "Siamo stati TUR...lu...PIN...ati", igra je riječi s njegovim prezimenom koja sugerira da su Talijani bili "prevareni".

POGLEDAJTE VIDEO: Bosanci cijelu noć slavili povijesnu pobjedu: 'To je igra ljudi koji igraju s dušem i srcem'