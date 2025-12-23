FREEMAIL
freemail
VIDNO EMOTIVAN /

Bjelica suznih očiju govorio o najvećoj izdaji u karijeri: 'Pa ja sam im plaćao autobuse'

Bjelica suznih očiju govorio o najvećoj izdaji u karijeri: 'Pa ja sam im plaćao autobuse'
Foto: Michal Fajt,zosportu.sk/imago Sportfotodienst/profimedia

'Ja sam dijete Osijeka, volim Osijek, ja sam Osječanin'

23.12.2025.
15:03
Sportski.net
Michal Fajt,zosportu.sk/imago Sportfotodienst/profimedia
Nenad Bjelica gostovao je u emisiji MAXSporta Druga strana medalje. Emisija još nije emitirana, ali na društvenim mrežama izašao je isječak u kojem Bjelica govori o tome kako ga je Kohorta izdala. 

"Shvaćao sam ja već tu njihovu neambicioznost, sve mi je to bilo jasno, ali da će se okrenuti u korist nekoga kome je Osijek u peti, protiv djeteta, djeteta. Ja sam dijete Osijeka, volim Osijek, ja sam Osječanin”, govorio je Bjelica vidno emotivan pa nastavio. 

Sve o SHNL-u čitajte na portalu Net.hr.

"Kad je Kohorta pravila svoje prostorije u Tvrđi, ja sam joj platio grijanje. Plaćao sam dva autobusa kad su išli u Prag. Nalazio sam se s Kohortom te dvije godine. Dva, tri puta smo se mi našli i razgovarali", rekao je Bjelica suznih očiju. 

 

 

“I da udariš na svoje dijete, to mi nije više bila mokra krpa u lice nego nož u srce. Ali svoje dijete koje je u dvije godine napravilo rekordne rezultate u povijesti NK Osijeka. Osijek u bivšoj državi i u Hrvatskoj nikad nije bio drugi, nikad nije ostvario ni 77, ni 69 bodova i ti napišeš priopćenje kojeg se ja dan danas sramim. Ali tu je bilo jako puno suradnje s određenim strujama koje su bile jako bliske klubu”, zaključio je.

Bjelica se referira na kraj svog mandata u Osijeku kada je nakon ispadanja od Kyzylzhara 2022. Kohorta inicirala sastanak s igračima i stožerom, ali Bjelica se nije pojavio i navijači su to ocijenili neprihvatljivim. U priopćenju su ga okrivili za neuspjehe i Bjelica je napustio Osijek.

