Nekada veliki talent Dinama sreću traži u hrvatskoj drugoj ligi

Zlatan Koščević novi je igrač novopečenog hrvatskog drugoligaša Karlovca. Riječ je o igraču u kojeg je svojevremeno zagrebački Dinamo polagao velike nade. Plavima se pridružio 2020. iz Sesveta, a zainteresirani za njega bili su i Fiorentina, Atalanta i Napoli.

Najbolju sezonu odigrao je 2023./24. kada je u juniorskoj Prvoj HNL zabio 20 golova u 29 utakmica i podijelio titulu najboljeg strijelca natjecanja s Lokomotivinim Davidom Ružićem. Upisao je jedan službeni nastup za prvu momčad Dinama, a potom raskinuo ugovor te se pridružio Šibeniku prošlog ljeta.

Zlatan Košćević (20), striker, who last played for HNK Šibenik signed a contract with the second tier club NK Karlovac 1919 until summer 2027.



