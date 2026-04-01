Skandal u Prištini: Turci predvodili, a Kosovari se pridružili vrijeđanju Srbije

U posljednjoj stepenici za odlazak na Svjetsko prvenstvo susreli su se Turska i Kosovo u Prištini. Iako su kroz susret kao pobjednici izašli reprezentativci Turske, uoči i tijekom utakmice vladala je ugodna atmosfera između dvaju naroda.

Kao što smo već ranije pisali, prije same utakmice na ulicama je vladalo dobro raspoloženje, a tome najbolje svjedoči poruka iz jednog kafića u kojoj je navedeno kako Turci ne moraju ništa plaćati jer su “platili 1999.”.

Na utakmici je, s druge strane, viđena i drugačija slika.

Naime, Kosovo je dočekalo Tursku u Prištini, ali su gosti bili ti koji su odnijeli pobjedu rezultatom 1:0. Bila je to vrlo zanimljiva utakmica u kojoj su Turci prvi zaprijetili u 28. minuti preko Kökçüa, no rezultat je ostao nepromijenjen. Kosovo je uzvratilo prilikom preko Asllanija, ali je Uğurcan Çakır bio siguran na golu.

U drugom poluvremenu, točnije u 53. minuti, Kerem Aktürkoğlu odlično se snašao u kaznenom prostoru i preciznim udarcem u donji desni kut doveo Tursku u vodstvo od 1:0. Domaći su nakon toga pokušavali doći do izjednačenja, ali nisu uspjeli, pa je Turska izborila plasman na Mundijal.

Ipak, ono što se događalo na tribinama tijekom utakmice privuklo je posebnu pažnju u regiji. Navijači Turske započeli su skandiranje usmjereno prema Srbiji.

"Srbija, Srbija, f**k you Srbija", počeli su pjevati navijači Turske.

Sve je odmah naišlo na odobravanje navijača Kosova koji su im se pridružili.

