Prljav potez golmana Italije prošao ispod radara: Snimka otkrila što se dogodilo

Bosna i Hercegovina slavila je protiv Italije nakon izvođenja jedanaesteraca i tom pobjedom osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo. Iako su Talijani poveli nakon pogreške vratara Vasilja u prvom poluvremenu, reprezentacija BiH se vratila u susret i pred kraj utakmice postigla izjednačujući pogodak. Tijekom produžetaka mreže su mirovale, a potom je Zenica svjedočila dramatičnom raspucavanju s bijele točke.

U prvi plan došao je trenutak koji na televiziji nije bio najjasnije prikazan, a glavni akteri bili su dvojica vratara, Donnarumma i Vasilj. Tijekom izvođenja jedanaesteraca između Bosne i Hercegovine i Italije drama je dosegla vrhunac. Nakon što je u prvoj seriji Pio Esposito promašio penal, došlo je do tenzija između Nikole Vasilja i Gianluigija Donnarumme.

U prvi mah preko TV ekrana nije bilo jasno o čemu se radi, no kako navodi njemački Bild, dok je Vasilj slavio promašaj, Donnarumma je primijetio i zgrabio šalabahter bh. vratara na kojem su bili navedeni svi talijanski izvođači penala i njihove navike pri izvođenju. Vasilj ga je uspio preoteti, ali je papir bio vidno oštećen i pokidan. Bild navodi da ga je Donnarumma namjeravao potpuno uništiti i tako steći psihološku prednost.

Ipak, takvo ponašanje očito nije pomoglo talijanskom vrataru. Umjesto prednosti, njegova momčad je podbacila, suigrači su promašivali, dok je reprezentacija Bosne i Hercegovine ostala maksimalno precizna. Na kraju se pokazalo da se ovakvi potezi lako mogu odbiti o glavu.

