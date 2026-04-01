FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
tko se mača laća? /

Prljav potez golmana Italije prošao ispod radara: Snimka otkrila što se dogodilo

Prljav potez golmana Italije prošao ispod radara: Snimka otkrila što se dogodilo
×
Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Nakon što je u prvoj seriji Pio Esposito promašio penal, došlo je do tenzija između Nikole Vasilja i Gianluigija Donnarumme.

Sportski.net
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Bosna i Hercegovina slavila je protiv Italije nakon izvođenja jedanaesteraca i tom pobjedom osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo. Iako su Talijani poveli nakon pogreške vratara Vasilja u prvom poluvremenu, reprezentacija BiH se vratila u susret i pred kraj utakmice postigla izjednačujući pogodak. Tijekom produžetaka mreže su mirovale, a potom je Zenica svjedočila dramatičnom raspucavanju s bijele točke.

U prvi plan došao je trenutak koji na televiziji nije bio najjasnije prikazan, a glavni akteri bili su dvojica vratara, Donnarumma i Vasilj. Tijekom izvođenja jedanaesteraca između Bosne i Hercegovine i Italije drama je dosegla vrhunac. Nakon što je u prvoj seriji Pio Esposito promašio penal, došlo je do tenzija između Nikole Vasilja i Gianluigija Donnarumme.

U prvi mah preko TV ekrana nije bilo jasno o čemu se radi, no kako navodi njemački Bild, dok je Vasilj slavio promašaj, Donnarumma je primijetio i zgrabio šalabahter bh. vratara na kojem su bili navedeni svi talijanski izvođači penala i njihove navike pri izvođenju. Vasilj ga je uspio preoteti, ali je papir bio vidno oštećen i pokidan. Bild navodi da ga je Donnarumma namjeravao potpuno uništiti i tako steći psihološku prednost.

Ipak, takvo ponašanje očito nije pomoglo talijanskom vrataru. Umjesto prednosti, njegova momčad je podbacila, suigrači su promašivali, dok je reprezentacija Bosne i Hercegovine ostala maksimalno precizna. Na kraju se pokazalo da se ovakvi potezi lako mogu odbiti o glavu.

Cijeli trenutak pogledajte OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: Vahid Halilhodžić za Net.hr o okršaju Bosne i Hercegovne i Italije

Sp 2026.Gianluigi DonnarummaSvjetsko PrvenstvoZenicaPenaliTv Prijenos
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike