Poruka na Kosovu iznenadila Turske navijače: 'Danas pijete besplatno, platili ste 1999.'

Kosovo je pred odlučujućim dvobojem za plasman na Svjetsko prvenstvo, događajem koji bi mogao obilježiti povijest njihove nogometne reprezentacije. Iako od stjecanja neovisnosti nisu imali mnogo prilika za nastup na Mundijalu, ovog puta prilika je na dohvat ruke.

Sinoć su domaćini priredili iznenađenje turskim igračima ispred hotela u kojem su bili smješteni vatromet u kasnim noćnim satima izazvao je pravu medijsku pažnju. No, dok su igrači doživjeli adrenalinsku dobrodošlicu, turski navijači dočekani su potpuno drugačije toplinom i gostoprimstvom koje je oduševilo regionalne medije.

U jednom od kafića u Prištini, turski navijači mogli su uživati u besplatnoj kavi i čaju. Uz to je ostavljena i poruka koja nosi simboličnu težinu:

'Danas smo rivali, ali zauvijek prijatelji. Besplatna kafa i čak za sve navijače Turske. Vi ste platili 1999. godine i danas ništa ne plaćate', poruka je ljudi s Kosova.

Podsjetnik na 1999. godinu aludira na rat u Kosovu i podršku koju je Turska tada pružila ovoj zemlji. Unatoč turbulentnoj prošlosti u regiji, današnja gesta jasno pokazuje da između Kosova i Turske postoji prijateljski odnos, barem na tribinama i izvan terena.

Za Tursku je ovaj susret također od velike važnosti. Njihova reprezentacija nije nastupila na Svjetskom prvenstvu od 2002. godine, kada su ostvarili senzacionalno treće mjesto. Večerašnji dvoboj protiv Kosova obećava biti bespoštedna borba na terenu, dok se izvan njega, čini se, njeguje sportski duh i međusobno poštovanje.

