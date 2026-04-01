'neuki ste' /

Zvijezda Barcelone ostala šokirana potezom sunarodnjaka pa poručila: 'Rasistički ste narod'

Zvijezda Barcelone ostala šokirana potezom sunarodnjaka pa poručila: ‘Rasistički ste narod’
Foto: Gongora/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Dok je fokus diljem Europe bio na kvalifikacijama, španjolski mediji raspisali su se o situaciji koja se dogodila na stadionu Espanyola.

1.4.2026.
17:11
Sportski.net
Uoči Svjetskog prvenstva u Americi igrali su se diljem Europe kvalifikacijski susreti za posljednji ukrcaj na ovoljetni Mundijal, dok su države koje su već osigurale taj isti turnir ovaj period koristile za prijateljske utakmice i uigravanje momčadi. Dok je fokus diljem Europe bio na kvalifikacijama, španjolski mediji raspisali su se o situaciji koja se dogodila na stadionu Espanyola.

Španjolska reprezentacija igrala je susret protiv Egipta, rezultatski za njihove medije bezazlen, ali u remiju Furije protiv Egipta (0:0) s tribina stadiona orio se povik: “Tko ne skače, taj je musliman”.

Iako navijači Furije nisu vrijeđali svoje, već suparničke igrače, taj čin razljutio je mladu zvijezdu Barcelone Lamine Yamala, koja je i sama musliman. U objavi na Instagramu poslao je oštru poruku navijačima.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli @lamineyamal

 

Njegovu izjavu prenosimo u cijelosti:

“Musliman sam, 

Jučer se na stadionu čulo skandiranje ‘tko ne skače je musliman’. Znam da to nije bilo nešto osobno protiv mene, ali kao musliman takvo ponašanje je u biti nepoštovanje i nešto nepodnošljivo.

Jasno mi je da nisu svi fanatici ovakvi, ali onima koji pjevaju ove stvari: korištenje religije kao ruganje na stadionu ostavlja vas neukim i rasističkim narodom. U nogometu treba uživati i poticati, a ne nepoštovati ljude zbog onoga što jesu ili u što vjeruju.

Uz to, hvala ljudima koji su nas došli bodriti, vidimo se na Svjetskom prvenstvu.”

U komentarima na objavu zvijezde Barcelone mnogi su izrazili podršku njegovom stavu, a među njima i Alejandro Balde, Marc Bernal, Fermín López i brojni drugi, koji su stali uz mladog igrača.

Lamine YamalMuslimaniPrijateljska UtakmicaSp 2026.FurijaNavijači
