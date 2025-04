Kreće završni čin HNL drame! U Zagrebu borba dva klauna, a Rijeka i Hajduk moraju slaviti

Petak je svanuo, a to znači samo jedno – kreće novo kolo SHNL ludnice!

Zaplet je dosegao svoj vrhunac, ali na rasplet ćemo vjerojatno još malo pričekati. U prošlom činu ostali smo bez jednog protagonista – Dinamo je katastrofalnom predstavom u Puli pokazao da će ove sezone titulu ipak prepustiti nekome drugome. Ostala su dva glavna lika koja će u konačnom obračunu, tijekom posljednjih osam kola, odlučiti o prvaku Hrvatske.

Krenimo redom. U četvrtak u ranim poslijepodnevnim satima bilo je upitno hoće li se utakmica između Slaven Belupa i Šibenika, koja treba otvoriti kolo, uopće igrati. Šibenčani još nisu dobili plaće za siječanj i odbijali su sjesti u autobus za Koprivnicu. Tri sata kasnije stiglo je jamstvo i Šibenčani su krenuli u Podravinu pokušati napraviti novo čudo. Dok se bore s izrazito teškim okolnostima izvan terena, na travnjaku su odlučni pokazati da zaslužuju više od samo neisplaćenih plaća. U prošlom kolu pomeli su Osijek i ne samo da su došli na bod od sigurne zone, već su i Osječane uvukli u borbu za ostanak. U petak ih čeka teško gostovanje jer putuju ekipi koja sanja europsko ljeto. Slaven drži četvrtu poziciju na tablici, a krajem svibnja ih čeka i finale Kupa. U prošlom kolu poraženi su od Hajduka i tako prekinuli pozitivan niz, ali njihova forma u 2025. godini je i dalje impresivna. Kao favoriti dočekuju fenjeraše – fenjeraše koji se odbijaju predati.

Hit-momčad gostuje kriza-momčadi

U subotu program otvaraju Gorica i Istra. U Velikoj Gorici vlada velika kriza – Crveni su bez pobjede još od 23. veljače. U posljednje četiri utakmice osvojili su tek dva boda, i to uz vrlo slabe predstave. Čvrsta obrana je još uvijek tu, ali muči ih ozbiljna neefikasnost i manjak kreativnosti. Dojam je da, ako Šibenik nastavi s usponom, Goričanima remiji više neće biti dovoljni – nekoga moraju pobijediti. A ovog vikenda čeka ih težak ispit jer im u goste dolazi hit-prvenstva. Cijela Hrvatska bruji o Istri, koja igra kao da su svi na čarobnim tartufima. Prošle subote pobijedili su Dinamo u, po mnogima, najboljoj utakmici u povijesti kluba i tako presudili Fabiju Cannavaru. Protiv Gorice, na njihovoj "njivi", nitko nije favorit, ali Slaven je pokazao da se i tamo može zabiti.

Davitelj protiv davitelja

Kada bi slikovno najavljivali utakmicu Dinama i Osijeka vjerojatno bi iskoristili neki meme dva slijepca, ili scenu iz filma Glup i gluplji ili onu kad dva identična Spider-mana pokazuju jedan na drugog. Oba kluba su u krizama kakve njihovi navijači ne pamte. Dinamo će voditi vršitelj dužnosti trenera Sandro Perković nakon što je smijenjen i treći trener ove sezone. Osječani su prije nešto manje od mjesec dana smijenili svog Talijana i doveli Simona Rožmana, no pozitivan šok izostao je. U 2025. godini Osijek je pobijedio samo dvije utakmice – i to oba puta protiv Dinama! Ovo će biti četvrta međusobna utakmica ove sezone (u ligi), a Dinamo će predvoditi već četvrti trener. Jakirović je slavio u kolovozu, dok su Bjelica i Cannavaro izgubili od Slavonaca. Vidjet ćemo tko će u subotu prekinuti svoj negativan niz – bit će to dvoboj "davitelja protiv davitelja".

Kome će procvjetati na Cvjetnicu?

U nedjelju svoje utakmice igraju pretendenti na titulu. Obje ekipe igraju doma i nemaju pravo na kiks. Rijeka dočekuje Varaždin, koji igra vjerojatno najdosadniji nogomet lige, ali bodovi se skupljaju. Rijeka ih ove sezone u tri prijašnja ogleda nije uspjela pobijediti. Probiti varaždinski bedem nikome nije lako, a znamo kako se Riječani muče protiv postavljene obrane. Je li Đalović napokon smislio rješenje ili će Varaždin ostati riječka crna mačka – saznat ćemo u nedjelju.

Odmah nakon Rijeke, na teren izlazi i Hajduk. Na Poljud stiže Lokomotiva koja u posljednjih šest susreta ima tek jednu pobjedu, a odlaskom Silvija Čabraje kao da su izgubili identitet i padaju lakše nego što smo navikli. Hajduk ih je u listopadu svladao na Poljudu, ali nije bilo nimalo lako. Lokosi vole zapapriti Hajduku i sigurno će dati sve od sebe, no Gattusov stroj se zahuktao. Možda ne djeluje bajno niti lepršavo, ali pobjede se nižu i Hajduk je trenutno prvi na ljestvici.

Mrtva utrka za naslov i ostanak se nastavlja. Iz kola u kolo ponavljamo da SHNL nikad nije bio zanimljiviji i svaka nova utkamica se s nestrpeljenjem iščekuje. Na nama je samo da uživamo.

