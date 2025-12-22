Oprez! Ovaj zadatak nije lagan, čak 99% je pogriješilo, a možete li vi ovdje pronaći mačku

Detektivski izazovi posljednjih su godina postali pravi hit na društvenim mrežama, a posebnu pažnju privlače oni u kojima se životinje savršeno stapaju s okolinom i gotovo ih je nemoguće uočiti na prvi pogled. Upravo takve fotografije korisnicima zadaju najviše muke, ali ih istovremeno i najviše zabavljaju.

Jedan takav vizualni izazov ovih je dana osvojio Reddit, točnije popularnu stranicu r/FindTheSniper, na kojoj se svakodnevno objavljuju fotografije s ciljem testiranja moći zapažanja.

Ovoga puta u središtu pažnje našla se fotografija raskošnih, ručno složenih jaslica, prepunih sitnih figura, bogatih detalja i pažljivo izrađenih prizora.

Na prvi pogled riječ je o prizoru koji izgleda mirno i skladno, no autor objave odlučio je ubaciti mali twist. Negdje među figuricama, kućicama i dekoracijama, vješto se sakrila - mačka.

Ne mogu je naći

Većina korisnika priznala je da im je ovaj izazov zadao prave glavobolje. Trebalo im je poprilično vremena da uoče gdje se mačka sakrila, a mnogi su neumorno povećavali fotografiju i prelazili pogledom svaki detalj.

Neki su, ipak, na kraju odustali, priznajući u komentarima da jednostavno nemaju šanse pronaći je bez pomoći drugih.

"Još uvijek ne mogu pronaći tu mačku", "Polako sam se probijala tražeći mačje jaslice dok me oči nisu počele peći i suziti. Odlučila sam potražiti odgovor jer jednostavno više nisam mogla podnijeti žmirkanje. Tada sam shvatila da sam krivo pročitala. Osjećam se tako glupo sada. Neće me to spriječiti da pronađem mačku lol Sad sam uvjerena! Neću dopustiti da me ova objava porazi", "Vidim, ali, varao sam, došao sam ovdje po odgovor i ipak mi je malo trebalo", pisali su.

Gdje se nalazi mačka?

S obzirom na to da su figurice u jaslicama vrlo sitne, a mačka poprilično velika, možda vam se u prvi tren čini gotovo nemogućim da se ondje uopće uspjela sakriti. Upravo je to mnoge i zbunilo te dodatno otežalo potragu.

Foto: Reddit

No, ako pažljivo promotrite svaki kut fotografije, u jednom ćete trenutku ipak uočiti njezine oči i malu glavicu kako diskretno proviruju. Mačka se nalazi s lijeve strane jaslica, odmah iznad bijele ptice i točno iza figurice Isusa. Kada jednom ugledate to mjesto, teško je povjerovati da vam je do tada promaknula.