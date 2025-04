Junak velike Istrine pobjede otkrio nam je što ga oduševljava u HNL-u i planove za reprezentaciju

Istra je na sedmom nebu nakon velike pobjede nad Dinamom. Velika pobjeda burno se slavila u Puli, a nogometaši Istre na samo su tri boda od četvrtoplasiranog Slaven Belupa. Igrač utakmice protiv Dinama s dva pogotka bio je Stjepan Lončar koji je zimus stigao iz poznanjskog Lecha i pokazuje se kao odlično pojačanje za momčad Gonzala Garcije. Razgovarali smo dva dana nakon utakmice sa Stjepanom koji je još pod dojmom velike pobjede.

"Noć za pamćenje! Pobijediti Dinamo, općenito, a još s 3:0 je nezaboravna stvar za nas. Uživali smo u toj predivnoj noći, a jučer i danas odmaramo i već se pripremamo za Goricu jer ne želimo stati na ovom, želimo još više napraviti i još više pokazivati dobrih rezultata i igara", rekao je Lončar koji se osvrnuo na odličnu atmosferu u ekipi i dobre igre na terenu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Igramo odlično u zadnje vrijeme, pokazali smo da vrijedimo, pokazali smo karakter ekipe, sreća nas protiv Rijeke nije pomazila gdje smo igrali dobro, ali nismo zabili pogodak, a sad smo Dinamu zabili tri jer takav je nogomet. Nekad uzme, nekad da i zato ga volimo, igramo, gledamo. Sve su ekipe u našoj ligi u pet deka, pokazalo se da svako svakoga može pobijediti. Ove sezone je HNL neizvjestan u borbi za titulu, ali i Europu i ostanak. Mislim da je gušt pratiti ove sezone HNL svima", oduševljeno je pričao veznjak Istre koji je zabio dva pogotka Dinamu na sličan način, povratna lopta iz polukontre ili kontre što su Istrijani dobro detektirali kao Dinamovu slabost.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Ne znam što se dogodilo Dinamu, ali mi smo bili za desetku'

"To je bio jedan dio plana. Jedno je planirati, a drugo je kako se otvori prostor u utakmici, a Dinamo pruža malo šansi, a mi smo uspjeli na kontre i polukontre nekako ih nadmudriti i zabit golove na povratnu loptu. Bilo je tu i sreće, ali najvažnije je da su lopte ušle u gol. Bili smo dominantniji i stajali bolje na terenu, imali bolje šanse pa je mogao biti i veći rezultat. Mi smo Dinamo sveli na dvije šanse za gol tako da smo zasluženo pobijedili i bili kvalitetniji od Dinama s kojim ne znam što se događa. To nije Dinamo protiv kojeg smo navikli igrati i kakav smo gledali, ali mi smo bili za desetku i to je najvažnije", komentirao je Lončar kojeg smo potom upitali za europske ambicije Istre s obzirom da za četvrtim mjestom zaostaju samo tri boda.

"Naravno da se gleda prema četvrtom mjestu. Iz kupa smo ispali pa nas četvrto mjesto vodi u Europu ako Rijeka osvoji Kup. Tri boda nas dijele, a još osam utakmica tako da je neizvjesno do kraja. Niti u jednoj utakmici nema favorita, bilo da igramo protiv Gorice, Šibenika, Dinama, Rijeke, može utakmica otići na njihovu stranu, a može na našu, sve je u pet deka, takav mi je dojam u utakmicama koje sam do sada igrao. Sve ekipe žele igrati, žele se nadmetati, imaju dobre trenere, taktike, igrače, karaktere i to je dobro za napredak nas igrača. Uvijek se boriš za pobjedu, gol, asistenciju i to je odlična sezona cjelokupne lige", rekao je reprezentativac Bosne i Hercegovine koji nam je otkrio je li u planu povratak u reprezentaciju nakon 2021. godine.

'U BiH je bio cirkus, sad mi se sviđa energija'

"Nikad se ne zna, na stožeru je da me zovu. Ako dođe do poziva, vidjet ćemo. Bilo je svega u periodu kada sam igrao za BiH pa sam odlučio da neću više igrati, onda je došao novi stožer s Barbarezom, Spahićem. Papcem i ponovno su me zvali u jednom ciklusu, ali su me zvali u pet do 12 i tad nisam bio u trenažnom procesu pa sam odbio poziv, tako se potrefilo, ali ako me budu zvali na vrijeme, odazvat ću se. Sviđa mi se nova energija u reprezentaciji, prije je bio cirkus, to su sada duge teme o kojima ne želim, ali nova energija s Barbarezom, Spahićem, Papcem, Hrgovićem i ekipom mi se sviđa i odazvao bih se kada bi me zvali", otkrio je Lončar pa smo ga upitali kome daje prednost između Hajduka i Rijeke.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

"Stvarno ne znam, pedeset-pedeset sam. Neka osvoji titulu onaj koji bude bolji i više zasluži, ne mogu stvarno nikom dati prednost. U Rijeci sam igrao, ali drag mi je i Hajduk i Dinamo. Stvarno ne znam kome dati prednost. Tko god osvoji, bit će to veliko slavlje", zaključio je Stjepan Lončar.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Igrači Dinama u očaju! Pogledajte gol Istre koji je odlučio utakmicu

Tekst se nastavlja ispod oglasa