Troboj za titulu postao je dvoboj, a raspored i kladionice otkrile su tko je jasni favorit

Iza nas je 28. kolo HNL-a, do kraja lude sezone ostalo je samo osam kola i nakon protekloga vikenda jasno je da je troboj za titulu postao dvoboj. Hajduk je bod ispred Rijeke, a Dinamo je porazom u Puli na -8 i otpisani su iz borbe za naslov. Zato se pojačala borba na dnu. iako se činilo da će Šibenik i Gorica rješavati pitanje ostanka, nakon ovog kola više niti Osijek nije siguran s plus 6 pa niti Lokomotiva s plus sedam.

Hajduk u svom stilu

Splićani su došli u Koprivnicu najboljoj momčadi u kalendarskoj 2025. godini i na svoj način došli do jako važna tri boda. Slaven je očito bio umoran nakon 120 minuta bitke s Osijekom za finale Kupa i momčad Gennara Gattusa to je odlično iskoristila. Slaven gotovo niti jednom nije ozbiljnije zaprijetio gostujućem golu i Splićani su odlično kontrolirali utakmicu. U prvom su poluvremenu imali dvije dobre situacije, nisu ih iskoristili, ali zato jesu jedanaesterac pred kraj prvog dijela. To im je pomoglo da u drugom poluvremenu mogu igrati svoj tvrdi nogomet i iskontrolirali su utakmicu do kraja i u miru mogli čekati što će u ostatku vikenda napraviti Dinamo i Rijeka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Razbijena plava vojska

Dinamo je napravio veliku stvar za Hajduk i Rijeku. Eliminirali su se iz utrke za naslov. Bit ćemo pošteni prema Istrijanima koji su odigrali odličnu utakmicu i reći da su oni Dinamu zadali taj "završni udarac". Osam kola nije malo, ali niti najoptimističniji navijači Dinama na vjeruju u veliki preokret. Za takvo vjerovanje niti nemaju uporište jer plava momčad izgleda poput razbijene vojske. Cannavaro je izgubio konce, točnije nikad ih nije niti uhvatio. Igrači na terenu izgledaju kao da im nije ni do čega. To pokazuju svojim body languageom koji djeluje kao da im uopće nije stalo. Nema energije, nema bodrenja, nema pritiska na suce, nema ničega. Kao da je 11 praznih dresova izašlo na teren.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Pokazuju to i istim greškama koje ponavljaju cijele sezone u defenzivnom dijelu igre, loše vraćanje u obranu i užasno pokrivanje povratne lopte kako su i primili pogotke od Istre. Sad se opet traže krivci, traži se Cannavarova glava, a on gotovo sigurno neće u sljedeću sezonu ući kao trener Dinama. Ova sezona za Dinamo je gotova, a upravu i budućeg sportskog direktora čeka teško proljeće i ljeto.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Riječanima odgovara fama oko Dinama i Hajduka

Rijeka nastavlja po svome. Dok je javnost uglavnom fokusirana na Dinamo i Hajduk, oni pobjeđuju. Navijače Rijeke posebno će razveseliti činjenica da su konačno pobijedili kada su bili favoriti. Fiumani su se mučili s ekipama koje nisu Hajduk i Dinamo i koje treba slomiti. Nije niti protiv Lokomotive bilo lako, ali tu je Toni Fruk, trenutačno najbolji igrač lige i apsolutni heroj Rijeke i donio zaslužena tri boda kojim su Riječani na samo bod od Hajduka.

Šibenčani su pravi junaci, a Osiječani pregažena vojska

Pogled na dno nudi nam jedan zaključak, kako god Šibenik završio ovu sezonu, njihovi su igrači pravi junaci i svi ćemo pamtiti Šibenik iz sezone 2024./25. Ako su Dinamovi igrači antiprimjer kako trebaju izgledati igrači kojima je stalo i koji se bore, onda su Šibenikovi igrači pravi primjer za to. Nisu trenirali početkom tjedna, plaće im kasne, u klubu nemaju vode niti struje, ali zato imaju veliko srce i veliku želju. Uništili su Osječane, došli im na minus šest, a sigurna zona bježi im samo bod. Ako je Dinamo razbijena vojska, onda je Osijek već pregažena vojska. Za pobjedu u ligi ne znaju od početka veljače, to je već osam utakmica od kojih su sedam izgubili. Smjena trenera, gledaj čuda, nije pomogla i Osječani su čak u borbi za ostanak, nezadovoljstvo navijača doseglo je vrhunac, a svijetlo na kraju dana se ne nazire.

Kladionice i raspored kažu - Hajduk!

I kladionice su s kvotom 6 praktički otpisali Dinamo, a Hajduk i Rijeka drže se blizu. Hajdukov trijumf plaća se kvotom 2, a Rijeke 2,30. Bacili smo pogled i na raspored do kraja sezone. U sljedećem kolu Hajduk dočekuje Lokomotivu koja ima samo bod na zadnje tri utakmice i Splićani će biti veliki favoriti, nakon toga gostuju Varaždinu pa prije poljudskog susreta s Dinamom imaju Istru doma i Osijek u gostima. Nakon derbija, gostuju Gorici, a onda dočekuju Rijeku u utakmici koja bi mogla biti winner takes all. U zadnjem kolu gostuju na Šubićevcu.

Rijekin raspored utoliko je teži jer gostuju i Dinamu i Hajduku, a imaju i finale Kupa. Prva utakmica finala samo je tri dana uoči potencijalno odlučujuće utakmice na Poljudu koja je na rasporedu 17. svibnja, a nakon toga očekuju ih još dvije utakmice sa Slavenom na Rujevici, prvo u finalu lige, a onda i u finalu Kupa 29. svibnja. Riječane, dakle, čeka pakleni svibanj pa praktički imaju imperativ slaviti u svim utakmicama do tada.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nikad zanimljivije na domaćim travnjacima

Ostalo je osam završnih kola koje će odlučiti o prvaku, putnicima u Europu i ostanku. HNL gotovo nikada nije bio ovako neizvjestan u travnju mjesecu i u tome uživamo. Pjaca i Riva već se spremaju proslaviti titulu, Kvarnerani se nadaju preoteti to slavlje najvećim rivalima, a Maksimir sad više ne brine titula, nego neke veće brige. Slavonija se počinje tresti da će ostati bez svog jedinog prvoligaša, Poluotok je ponosan na svoje momke koji čuda delaju, a Krešimirov grad slavi junake koji na terenu ginu bez plaće.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo je tresnuo o tlo, a Cannavaro nudi objašnjenja koja to nisu...