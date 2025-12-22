FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LJUBAV JE NA SELU /

Farmer Tomislav pokazao fotografije iz djetinjstva i otkrio tko mu je najbliži na farmi

Farmer Tomislav pokazao fotografije iz djetinjstva i otkrio tko mu je najbliži na farmi
×
Foto: Rtl

Nakon toga se sve više zbližio s Ninom, dok posljednjih dana najviše pažnje posvećuje Viktoriji – što nisu propustile primijetiti ni ostale djevojke

22.12.2025.
15:38
Hot.hr
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Farmer Tomislav iz aktualne sezone showa ‘Ljubav je na selu’ zavirio je u vlastitu prošlost i s nama podijelio fotografije iz djetinjstva, otkrivši koliko je kao dječak bio presladak.

U 18. sezonu popularnog RTL-ova formata ušao je s jasnim ciljem – pronaći pravu ljubav. Na njegovoj farmi trenutačno borave Nina, Viktorija i Seida, a Tomislava uskoro čeka jedna od najzahtjevnijih odluka u showu: odabrati djevojku s kojom će otići na romantično putovanje.

Od samog početka gradio je različitu dinamiku sa svakoj kandidatkinjom. Iskra se isprva pojavila s Petrom, no nju je među prvima odlučio ispratiti s farme. Nakon toga se sve više zbližio s Ninom, dok posljednjih dana najviše pažnje posvećuje Viktoriji – što nisu propustile primijetiti ni ostale djevojke.

Farmer Tomislav pokazao fotografije iz djetinjstva i otkrio tko mu je najbliži na farmi
Foto: Rtl

Novu sezonu ‘Ljubav je na selu’ pratite od ponedjeljka do četvrtka u 21:20 na RTL-u, a 24 sata prije svih na platformi Voyo.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Meteorologinja otkrila kakvo nas vrijeme čeka u novom tjednu

Ljubav Je Na SeluRtlVoyo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
LJUBAV JE NA SELU /
Farmer Tomislav pokazao fotografije iz djetinjstva i otkrio tko mu je najbliži na farmi