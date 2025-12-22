Farmer Tomislav pokazao fotografije iz djetinjstva i otkrio tko mu je najbliži na farmi

Farmer Tomislav iz aktualne sezone showa ‘Ljubav je na selu’ zavirio je u vlastitu prošlost i s nama podijelio fotografije iz djetinjstva, otkrivši koliko je kao dječak bio presladak.

U 18. sezonu popularnog RTL-ova formata ušao je s jasnim ciljem – pronaći pravu ljubav. Na njegovoj farmi trenutačno borave Nina, Viktorija i Seida, a Tomislava uskoro čeka jedna od najzahtjevnijih odluka u showu: odabrati djevojku s kojom će otići na romantično putovanje.

Od samog početka gradio je različitu dinamiku sa svakoj kandidatkinjom. Iskra se isprva pojavila s Petrom, no nju je među prvima odlučio ispratiti s farme. Nakon toga se sve više zbližio s Ninom, dok posljednjih dana najviše pažnje posvećuje Viktoriji – što nisu propustile primijetiti ni ostale djevojke.

Foto: Rtl

