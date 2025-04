Legendarni Dinamovac navukao bijes navijača Barcelone: 'Da je igrao Inter umjesto Borussije...'

Nogometaši Barcelone razbili su Borussiju Dortmund našeg Nike Kovača u prvoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka. Katalonci su u potpunosti nadigrali goste iz Njemačke svojom poznatom napadačkom, a nekad i riskantnom igrom po kojoj su postali poznati otkad im na klupi sjedi Hansi Flick. I dok svi hvale igru Barcelone, Zvonimir Boban legendarni hrvatski nogometaš i analitičar Sky Sportsa u Italiji jednim je komentarom navukao bijes navijača katalonskog kluba.

Boban je komentirao igru Barcelone i smatra kako Flick gaji previše riskantan nogomet: "Da je Inter igrao umjesto Borussije Dortmund, zabili bi najmanje tri pogotka" - započeo je Boban. On smatra kako je ključ igranja protiv Barcelone dobro korištenje prostora te smatra kako Inter to radi odlično. "To jasno vidim zbog načina na koji Inter igra i koristi prostor. Mislim da bi mogli napraviti puno štete Barceloni, zabili bi dva-tri gola. Možda bi i Barcelona zabila tri, ali Inter bi iz te utakmice izašao s veličanstvenim rezultatom za uzvrat."

Foto: Boris Scitar/Večernji list Boban je jedan od najvećih hrvatskih nogometaša ikad.

Također smatra kako bi Flick vjerojatno opreznije postavio momčad kad bi im protivnik zapravo bio Inter. Sraz ova dva protivnika vrlo je realan budući da je Barca gotovo pa izbacila Borussiju, a Inter je u gostima s 2:1 svladao Bayern. Bobanov komentar dobio je brojne pohvale, pa čak i iz Katalonije i mnogi se navijači slažu s legendarnim Hrvatom, ali jedan mu je ostavio i vrlo zanimljivu poruku:

"Gospodine Boban, Inter je možda izbacio Bayern, ali zapamtite jednu stvar – nikad nemojte otpisivati njemačku momčad. Unatoč porazu 4:0, ja ne otpisujem Borussiju Dortmund."

