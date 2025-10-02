SVI DOBRODOŠLI /

Ova će vijest oduševiti sve navijače Hajduka: U Slavoniji se sprema bijela fešta

Ova će vijest oduševiti sve navijače Hajduka: U Slavoniji se sprema bijela fešta
×
Foto: Zvonimir Barisin/pixsell

Torcida će, naravno, napuniti svoj gostujući sektor, a Vukovar je obznanio vijest koja će razveseliti sve navijače Hajduka

2.10.2025.
16:17
Sportski.net
Zvonimir Barisin/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U subotu u 15:45 Hajduk će gostovati u Vinkovcima Vukovaru 1991. Očekuje se prava mala fešta u Vinkovcima jer taj kraj broji jako puno Hajdukovih navijača. 

Torcida će, naravno, napuniti svoj gostujući sektor, a Vukovar je obznanio vijest koja će razveseliti sve navijače Hajduka. Naime, obilježja Hajduka bit će dozvoljena i na domaćim tribinama, što nije baš praksa u Hrvatskoj u posljednje vrijeme. "Svim simpatizerima Hajduka koji ovaj vikend dolaze na dugoočekivano gostovanje, želimo dobrodošlicu. Obilježja kluba su dozvoljena na svim tribinama! Ugodan boravak u Slavoniji - i neka bolji pobjedi", objavio je Vukovar na Facebook stranici.

Sve o HNL-u čitajte na portalu Net.hr.

Također, prodaja ulaznica za domaće tribine je otvorena za sve. Hajduk će tako imati podršku gotovo cijelog vinkovačkog stadiona i očekuje prava slavonska bijela fešta.

POGLEDAJTE VIDEO: Ivan Kepčija za RTL Danas: 'Očekujemo Dinamo kao protiv Fenera i Hajduka'

HajdukHnk Vukovar 1991Hnl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SVI DOBRODOŠLI /
Ova će vijest oduševiti sve navijače Hajduka: U Slavoniji se sprema bijela fešta