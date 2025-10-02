Štimac izazvao skandal u BiH: Savez mora reagirati, hoće li se uključiti UEFA?

Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije i sadašnji trener Zrinjskog iz Mostara Igor Štimac dospio je u centar pažnje bosanskohercegovačke javnosti zbog ni manje ni više, svoje objave na društvenim mrežama.

Štimca sa Zrinskim u četvrtak navečer očekuje utakmica protiv Lincolna u Konferencijskoj ligi, a Štimac je privukao pažnju jer je dao podršku hrvatskom političaru Marinu Miletiću.

"Slušamo svakodnevno vapaje za priznanjem Palestinske države, plač nad stradanjem civila koji su uvijek i svugdje nevine žrtve visokih politika, ali nevjerojatno je licemjerje i dvostruki kriteriji podlih Soroševih medija diljem svijeta po pitanju vrijednosti ljudskog života.

Ne interesiraju ih deseci tisuća ubijenih kršćana ni spaljenih crkava?! O tome se ne treba izvjestiti javnost, jer tim i takvim medijima najvažniji zadatak je obezvrijedjivanje kršćanskih vrijednosti, islamizacija Evrope, te u isto vrijeme promicanje ultra ljevičarskih pokreta gdje god je moguće, kao i financiranje i izazivanje nereda u zemljama koje se još uvijek opiru SODOMI I GOMORI koja nas sve više okružuje.

Podržava se one koji su “promašili” Trumpa, slavi se smrt Charlie Kirka, kršćanskog “pastira” kojeg je slijedilo i obožavalo more osviještenih mladih ljudi.

U Briselskim uredima sjede isključivo osobe koje su u istospolnim zajednicama (čast nekolicini “normalnih”), koji se nisu udostojili minutom šutnje ispoštovati Charlievo stradanje i pokazati kako je svaki ljudski život jednako vrijedan bez obzira na boju kože i uvjerenja.

Guraju našoj djeci u škole seksalice kako bi im objasnili koliko je “nenormalno” normalno, ukrali su nam “dugu” koja je obilježilja naša djetinjstva kao pojam sreće i radosti, osuđuju nas radi ljubavi prema domovini i preziru radi otpora koji pružamo kad je u pitanju očuvanje identiteta i tradicionalnih vrijednosti na kojima počiva naša kultura.

Puna podrška svima poput Marina Miletića koji se javno bore za istinu i sretniju budućnost naše djece!

ZDS", napisao je Štimac, a njegova objava privukla je mnogo pažnje jer se njen kraj naziva skandaloznim.

BiH portal Sportsport.ba piše da je sporrno što je Štimac napisao ZDS (Za dom spremni) jer je "odlukama Visokog prekršajnog suda od 27. siječnja 2016. godine, te Ustavnog suda od 8. studenog 2016. godine pozdrav 'Za dom spremni' proglašen protupravnim jer 'simbolizira mržnju prema ljudima drugačije vjerske i etničke pripadnosti, manifestaciju rasističke ideologije, kao i podcjenjivanje žrtava zločina protiv čovječnosti.'"

"Zanimljivo će biti i da li će reagirati UEFA, jer prema njihovim regulativama stav po pitanju politike u sportu je veoma jasan, a uključuje: Zabranu bilo kakvih političkih, ideoloških, vjerskih i uvredljivih poruka tokom svih svojih takmičenja, uključujući izjave, transparente, znakove, i ponašanje koje može izazvati netrpeljivost ili diskriminaciju."

Iako je Štimac sve objavio na osobnom profilu UEFA može reagirati ako smatra da je narušen njen kodeks ponašanja, dok s druge strane Nogometni savez BiH mora jer je hrvatski stručnjak narušio Kodeks ponašanja.

