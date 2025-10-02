Garcia putuje kod novog prvoligaša: 'Ako se žalimo da nas bole leđa, onda je to problem'

Trener Hajduka Gonzalo Garcia u četvrtak je najavio utakmicu s Vukovara u devetom kolu HNL-a, koja će se igrati u gostima u subotu (15.45). U prošlom kolu su Bijeli na Poljudu pobijedili Lokomotivu pa će im ovo biti prilika da upišu dvije uzastopne pobjede.

Na početku je stiglo pitanje o zadravstvenom stanju u ekipi i tome tko će biti kapetan, s obzirom na to da nema Marka Livaje.

"Rebić je spreman. Vidjet ćemo hoće li biti napadač ili neka druga pozicija. Kapetan? Ako Krovinović bude igrao, onda on. Ako ne, netko drugi će biti. Ali nije ni važno", rekao je pa se osvrnuo na Vukovar:

"Još nismo imali laku utakmicu, posebice u gostima. Vukovar igra dobro kod kuće, pobijedili su protiv Rijeke, a mi to nismo uspjeli. Teška utakmica. Ako upišemo bodove unaprijed, napravit ćemo veliku grešku. To nikad ne smijete napraviti.Vukovar je u svim utakmicama kod kuće bio ravnopravan. Ima opasne i brze igrače prema naprijed, napadač im dobro zadržava lopte. U dosta utakmica su zaslužili više nego što su dobili. Protiv Rijeke je bila dosta otvorena utakmica. Sad imaju novog trenera i najviše smo se fokusirali na utakmicu sa Silvijom Čabrajom. Ali sigurno je da su dobra ekipa."

Bijele sada očekuje dugo putovanje do Vukovara.

"Ako razmišljamo o tome kako nas čeka dugo putovanje i ako se žalimo da nas bole leđa, onda je to problem. U Istri nismo imali takav problem, uživali smo u putovanjima, a tako je zasad i ovdje. Igrači su pozitivni, sve ovisi o vašem načinu razmišljanja. Naravno da nije lijepo biti u busu osam sati, ali i drugima je tako kad dolaze kod nas", rekao je Garcia paodgovorio na pitanje je li Hajduku lakše igrati kod kuće ili u gostima:

"Moramo biti snažni kod kuće, a u gostima je uvijek teško. Svugdje moramo biti dobri. Igra se 11 na 11, ništa se ne mijenja, mijenja se to što kod kuće poznajete uvjete i naviknuti ste na njih. Podloga, veličina terena mogu utjecati, ali ne bi to trebao biti velik problem. Plan i ideja bi trebali biti isti.

Potom je otkrio na koje igrače, uz Livaju, neće moći računati:

"Durdov ima problema s gležnjem, također i Bamba još od Dinama. Skelin je dugoročno ozlijeđen. Durdov i Bamba ne treniraju s ekipom i nisu se oporavili."

Na kraju mu je stiglo pitanje može li Hajduk povbijediti u četiri gostovanja koja mu slijede.

"Ne znam, nemam staklenu kuglu. Nikada nisam zadovoljan s jednim bodom. Uvijek idemo na pobjedu, nadam se da ćemo pobijediti sve četiti utakmice, ali sve se može dogoditi. I ako izgubimo ići će život dalje", zaključio je.

