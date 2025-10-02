Talijani se ne prestaju klanjati Modriću: 'Među igračima kruži jedna fraza...'

Vrlo brzo nakon što je ovoga ljeta stigao Milan, Luka Modrić je postao ključni igrač tog slavnog kluba i hvalospjevi na njegove igre ne prestaju.

Ugledni talijanski list Corriere della Sera objavio je analizu Modrićevog utjecaja na momčad milana, koja je pobjedom nad Napolijem u 5. kolu, preuzela vrh tablice Serie A.

"Modrić možda ima 40 godina i možda je u Milano stigao na kraju karijere, ali već je postao neosporni vođa ekipe. Svi u Milanellu ga s divljenjem gledaju, i ako Milan već izgleda kao drugačija 'zvijer' u usporedbi s prošlom godinom, velika zasluga za podizanje standarda pripada njemu", ističuTalijani pa objašnjavaju:

"Prvi koji je to priznao je Massimiliano Allegri, s kojim je Modrić razvio posebnu vezu. Njih dvojica imaju mnogo trenutaka međusobnog razumijevanja, a trener želi da njegovi igrači gledaju sve što Hrvat radi. 'Pogledajte Luku', Max stalno ponavlja tijekom treninga. Modrić ništa ne prepušta slučaju (inače bi bilo nemoguće još uvijek biti u tako dobroj formi s 40 godina) i uvijek je među prvima koji stižu u Milanello."

"Je li slučajnost da, za razliku od prošle godine, nitko više ne kasni na trening? Odgovor je ne. A među igračima kruži ova fraza: 'Ako se on, koji je osvojio šest Liga prvaka, pojavi na vrijeme, kako je moguće da ti kasniš?'"

"I to je 'Modrićev efekt'. Druga napomena je da Hrvat svaki dan ide na satove kako bi naučio talijanski, baš kao što potiče Allegri'. Milanov trener ga je želio pod svaku cijenu, uvjeren da čak i s 40 godina može dati toliko toga i na terenu i izvan njega. Nisu svi tako mislili, ali na kraju je menadžer u pravu jer je sama Modrićeva prisutnost - s njegovom radnom etikom, klasom i skromnošću - pomogla podići razinu cijele milanske momčadi", zaključuje Corriere della Sera.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo pun samopouzdanja uoči novog teškog europskog ispita: 'U naletu smo'