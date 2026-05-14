Navijače na Svjetskom prvenstvu dočekat će pokloni: Dijelit će se kondomi, evo detalja

Toronto Public Health predstavio je kampanju uoči Svjetskog prvenstva u nogometu, u sklopu koje će dijeliti besplatne kondome s nogometnom tematikom. Cilj akcije je promovirati siguran seks, smanjiti stigmu i podsjetiti građane i navijače na važnost zaštite.

Kolekcija pod nazivom “postava za dan utakmice” uključuje više dizajna s duhovitim sloganima poput “Kakav završetak!”, “Blokiraj te udarce!” i “Ohhh, Canada”. Kondomi će biti dostupni u gradskim klinikama i na drugim lokacijama do isteka zaliha.

Toronto je jedan od domaćina Svjetskog prvenstva, a na stadionu BMO Field igrat će se šest utakmica, među kojima i susret Hrvatske i Paname te Bosne i Hercegovine i Kanade.