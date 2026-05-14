Neki tvrde da se pomladio, drugi kritiziraju: ‘Kao da je pobjegao iz muzeja voštanih figura’

Hollywoodski glumac Nicolas Cage ponovno je privukao pažnju javnosti, no ovaj put ne zbog nove filmske uloge ili burnog privatnog života, već zbog svog izgleda. Slavni glumac pojavio se na premijeri serije Spider-Noir u New Yorku i mnoge ostavio bez riječi – brojni obožavatelji i komentatori složili su se da u 62. godini izgleda znatno mlađe. Uz njega je bila i supruga Riko Shibata, s kojom posljednjih godina, čini se, proživljava novu životnu fazu.

Društvene mreže ubrzo su se užarile od komentara – neki su se šalili da je pronašao „eliksir mladosti“, dok su drugi nagađali kako ga je možda „ugrizao čudesni pauk“, baš poput superheroja kojeg utjelovljuje.

Estetski zahvati?

Naravno, nisu izostale ni kritike. Pojedini su komentirali kako glumac izgleda „poput voštane figure“, dok su drugi poveli raspravu o mogućim estetskim zahvatima i promjenama u izgledu. Posebnu pažnju privukla je njegova kosa, za koju su mnogi primijetili da je svježe obojena, ali i pomalo neobično stilizirana. Ni zalisci nisu prošli nezapaženo. Ipak, Cage je poznat po svom ekscentričnom modnom izričaju i retro estetici inspiriranoj Elvisom Presleyjem, od koje ne odustaje unatoč kritikama.

Na premijeri mu je društvo pravila supruga Riko Shibata, čak tri desetljeća mlađa od njega. Par je u rujnu 2022. dobio kćer August Francescu, a zajedno su djelovali vrlo skladno.

Bivše žene

Peto sudbonosno „da“ NiColas Cage izgovorio je 16. veljače 2021., na datum rođenja svog oca Augusta Coppole, brata legendarnog redatelja Francisa Forda Coppole. Na intimnoj ceremoniji bila je prisutna i njegova bivša supruga Alice Kim, južnokorejska glumica s kojom ima sina Kal-Ela. Starijeg sina Westona dobio je još prije 35 godina tijekom veze s glumicom Christinom Fulton.

Tijekom godina Cage je bio u braku s glumicom Patricijom Arquette, Lisom Marie Presley, kćeri Elvisa Presleyja, kao i vizažisticom Erikom Koike, od koje se razveo nakon svega četiri dana braka.

