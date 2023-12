Legendarni holivudski glumac Nicolas Cage koji uskoro slavi 60 godina, istaknuo je važnost vremena provedenog sa svojom kćeri August. Poznat po svojoj nekadašnjoj reputaciji kao jedan od najbogatijih ljudi u Hollywoodu, Cage danas privlači pozornost svojim neobičnim hobijima i ekscentričnim načinom života, koji su znatno umanjili njegovo bogatstvo.

Foto: AFP Foto: AFP

Razlozi za ovakav životni stil su mnogobrojni, ali većinom su vezani uz njegove skupocjene hobije, od kojih su neki prilično bizarni, piše Stil.

Flota jahti

Cage nije bio zadovoljan sa samo jednom jahtom, već je nabavio četiri, a također je kupio i avion vrijedan skoro 4 milijuna dolara. Bizarnije od toga je da jahte nije kupovao pojedinačno, već je odjednom kupio četiri za ukupno 18 milijuna dolara.

Ukleta vila

Kupio je vilu u New Orleansu za 4,5 milijuna dolara. Kuća je nekada pripadala bogatoj vlasnici robova koja je ondje mučila neposlušne robove. Dvije godine kasnije, prodao ju je za 2,9 milijuna dolara.

Dva otoka na Bahamima

Kupio je dva otoka za ukupno 7,5 milijuna dolara gdje provodi ljeta.

Grobnica

Za svoj 50. rođendan, poklonio si je grobnicu u obliku piramide visoku tri metra s latinskom izrekom "Omni ab uno" ("Sve iz jednoga"). Pretpostavlja se da je potrošio oko 300 tisuća dolara na mjesto i izgradnju.

Krokodil i morski pas

U jednoj od svojih 15 kuća, Cage je držao krokodile, ali i morskog psa, koji je smješten u vodenom kompleksu jedne od njegovih vila.

Lubanja mongolskog dinosaura

Na aukciji je za 300.000 dolara kupio lubanju Tarbosaura, nadmašivši Leonarda DiCaprija, ali kako je kasnije otkriveno da je lubanja ukradena, glumac ju je morao vratiti.

Smanjene glave

Smanjene glave su "odrezane i posebno pripremljene ljudske glave korištene u ritualne svrhe ili kao trofeji", kako opisuje National Geographic, za što je Cage bio zainteresiran.

Dva europska dvorca i 15 vila

Kad je zaključio da mu 15 luksuznih i skupocjenih kuća nije dovoljno, kupio je dva dvorca. Jedan u Njemačkoj 2006. godine za 2,5 milijuna dolara, i drugi u Milfordu u Engleskoj, koji ga je stajao gotovo 9 milijuna dolara.

Kolekcija stripova

Ponosni je vlasnik kolekcije stripova vrijedne 2,2 milijuna dolara. Najviše je platio za prvo izdanje Supermana koji ga je stajao gotovo 150.000 dolara.

Hobotnica

Jedna od najneobičnijih stvari koje je Cage kupio definitivno je hobotnica vrijedna 150 tisuća dolara, koja mu je, kako kaže, pomogla postati bolji glumac.

Nikola Tesla

Međutim, javnosti je iznenađujuća i Cageova zainteresiranost za Nikolu Teslu.

"Slučajno sam saznao da je dan njegove smrti - dan mog rođenja, pa sam stom mišlju, otišao u sobu Nikole Tesle u hotelu "New Yorker" kako bih pokušao da prizovem duhove, slikovito govoreći, i da vidim što će se desiti. Kada sam bio u sobi, nešto je udarilo u prozor, i mislim da je to možda bio golub, čitao sam malo o Tesli, i saznao sam da su mu to bili prijatelji, volio je golubove i baš mu je bilo stalo do njih, brinuo se o njima. To je bilo to! Pa sam pomislio, u redu, to je znak. Pokušat ću pronaći način da ubacim goluba u neki film, i da pomognem tom golubu koji se povrijedio, to je za tebe, Nikola Tesla", rekao je jednom za Tesla Universe.

Podsjetimo se, Nikola Tesla umro je sedmog siječnja 1943. a Nicolas Cage rođen je sedmog siječnja 1964. godine.

