FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
RIERA VJERUJE /

Na Rujevicu stiže Celje predvođeno Kovačevićem: 'Imamo plan za Rijeku, dolazimo pobijediti'

Na Rujevicu stiže Celje predvođeno Kovačevićem: 'Imamo plan za Rijeku, dolazimo pobijediti'
×
Foto: Igor Kupljenik/zuma Press/profimedia

'Igrat ćemo bez Hrke i Karničnika koji su nam vrlo važni igrači, ali znam da ću pronaći kvalitetne zamjene za njih'

9.12.2025.
17:13
Hina
Igor Kupljenik/zuma Press/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U niti jednoj europskoj utakmici se nismo osjećali inferiorno pa će vjerujemo tako biti i kod Rijeke, rekao je španjolski strateg Albert Riera, trener nogometaša slovenskog Celja koje u četvrtak gostuje na Rujevici.

Ogled petog kola Konferencijske lige igra se u četvrtak s početkom u 21 sat, a Celje taj susret dočekuje na trećem mjestu ljestvice. Celje je dosad ostvarilo tri pobjede uz jedan poraz, dok je Rijeka dosta niže na ljestvici, na 24. mjestu. Hrvatski prvak je dosad jednom pobijedio, dva puta remizirao i jednom izgubio.

„Nije uopće važno tko je favorit u tom susretu. U Rijeku dolazimo pobijediti i vjerujemo u osvajanje tri boda. Glavni plan je na minimum svesti broj pogrešaka“, rekao je trener Celja Riera čiji je jedan od glavnih aduta hrvatski napadač Franko Kovačević.

„Igrat ćemo bez Hrke i Karničnika koji su nam vrlo važni igrači, ali znam da ću pronaći kvalitetne zamjene za njih. Za svaku utakmicu imamo pripremljen plan kako se ponašati na terenu i na nama je da se držimo tog dogovora. Rijeka ima različite taktičke formacije i bit će, također, jako važno da se tijekom samog susreta prilagodimo i mijenjamo se. To je moj dio posla. Treći smo na ljestvici, ali o tome uopće ne razmišljamo, niti mislimo da smo bilo što osigurali. Dvoboj počinje s 0-0, samo nas interesira tih 90 minuta i da kraj dočekamo kao pobjednici“, zaključio je Riera. 

Standings provided by Sofascore
Albert RieraKonferencijska LigaCeljeHnk Rijeka
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
RIERA VJERUJE /
Na Rujevicu stiže Celje predvođeno Kovačevićem: 'Imamo plan za Rijeku, dolazimo pobijediti'