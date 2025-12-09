Bomba iz Engleske! Vodeći klub Premier lige želi Tonija Fruka

Toni Fruk, najvrjedniji igrač HNL-a prema Transfermarktu (ne računajući posuđenog Bennacera), ostao je na Rujevici unatoč ljetnom interesu brojnih klubova.

Rijeka ga je dovela 2023. iz Fiorentine za oko četiri milijuna eura, a njegov uspon dodatno je ubrzao potpis s menadžerskom agencijom Niagara, koju vodi Andy Bara, čovjek iza karijera Olma, Majera i Morate.

Iako je Nantes ljetos bio najbliži njegovu dovođenju, transfer je propao. No prema informacijama Sport Kluba, sada se uključio puno veći igrač, vodeći klub Premier lige, Arsenal. Razgovori su već održani, a očekuje se da bi hrvatski veznjak uskoro mogao preseliti u London, iako pojedinosti dogovora zasad nisu poznate.

Frukova tržišna vrijednost je devet milijuna eura, a ove sezone impresionira s deset golova i dvije asistencije u svim natjecanjima.

