Modrić ruši nove granice: Čudesni Luka dobiva najjaču karticu na igrici

Popularnost nogometa odražava se i na onim najpopularnijim nogometnim igricama pa je tako s ulaskom u odlučujuće razoblje sezone došlo vrijeme da na najpopularniju nogometnu videoigru, EA FC 26, njezin Ultimate team mode stignu i Team of the season (TOTS) kartice, točnije posebna, pojačana izdanja igrača.

Luka Modrić se od samog dolaska u Milan nametnuo kao jedan od ključnih igrača Rossonera, ali i cijele Serie A. S približavanjem kraja sezone, za njegove sjajne igre stižu i velika priznanja u virtualnom svijetu koji ima svoje sudionike među brojnim milijunima obožavatelja.

EA Sports FC objavila je momčad sezone za talijansku Serie A, a Modrić je uvršten u najbolju postavu te je ujedno dobio i najveću ocjenu od svih.

The wait is over. TOTS starts in Italy 🇮🇹



Presenting the first Team of the Season, @SerieA. Arriving Friday in #FC26.#TOTS pic.twitter.com/B86xydh6IH — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) April 16, 2026

Modriću je dodijeljena posebna kartica s ukupnom ocjenom 97 od mogućih 99, što ga svrstava među najbolje igrače u cijeloj igri. Njegove su statistike također izvanredne - čak četiri od šest glavnih atributa ocijenjena su s više od 90, dok preostala dva imaju ocjenu višu od 85.

