SAMI VRH /

Modrić ruši nove granice: Čudesni Luka dobiva najjaču karticu na igrici

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

16.4.2026.
21:15
Sportski.net
Igor Kralj/PIXSELL
Popularnost nogometa odražava se i na onim najpopularnijim nogometnim igricama pa je tako s ulaskom u odlučujuće razoblje sezone došlo vrijeme da na najpopularniju nogometnu videoigru, EA FC 26, njezin Ultimate team mode stignu i Team of the season (TOTS) kartice, točnije posebna, pojačana izdanja igrača. 

Luka Modrić se od samog dolaska u Milan nametnuo kao jedan od ključnih igrača Rossonera, ali i cijele Serie A. S približavanjem kraja sezone, za njegove sjajne igre stižu i velika priznanja u virtualnom svijetu koji ima svoje sudionike među brojnim milijunima obožavatelja. 

EA Sports FC objavila je momčad sezone za talijansku Serie A, a Modrić je uvršten u najbolju postavu te je ujedno dobio i najveću ocjenu od svih. 

Modriću je dodijeljena posebna kartica s ukupnom ocjenom 97 od mogućih 99, što ga svrstava među najbolje igrače u cijeloj igri. Njegove su statistike također izvanredne - čak četiri od šest glavnih atributa ocijenjena su s više od 90, dok preostala dva imaju ocjenu višu od 85.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
