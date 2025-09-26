Još jedno veliko priznanje za Modrića: Proglašen najboljim u 21. stoljeću

Luka Modrić je u petak u Sarajevu od strane Simposara proglašen najboljim nogometašem u regiji u 21. stoljeću.

Modrić, kapetan hrvatske reprezentacije koji od ove sezone igra za talijanski Milan, najtrofejniji je igrač u povijesti Real Madrida i jedini osvajač Zlatne lopte u povijesti Hrvatske.

Među dobitnicima priznanja bili su i predsjednik HNS-a Marijan Kustić i bivši direktor Dinama Romeo Jozak.

Niko Kranjačar je u ime svog pokojnog oca Zlatka, legende dinama i hrvatske reprezentacije, primio nagradu za životno djelo.

Nagradu je dobio i Zorislav Srebrić, najdugovječniji hrvatski nogometni dužnosnik.

POGLEDAJTE VIDEO: Hristo Stoičkov podijelio svoja razmišljanja za RTL Danas