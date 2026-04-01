Kapetan Modrić otkrio što je bio razlog poraza od Brazila

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić vjeruje da će Hrvatska do Svjetskog prvenstva popraviti greške zbog kojih je izgubila sa 1-3 od Brazila u pripremnoj utakmici u Orlandu.

"Šteta na kraju zbog rezultata. Pokazali smo puno dobrih stvari, premda je bilo nekih grešaka. Puno smo im davali iz naših čistih grešaka. To moramo popraviti protiv velikih ekipa, ali sve u svemu, dojam nakon večerašnje kao i prošlotjedne utakmice je jako dobar", izjavio je 40-godišnji Modrić u obraćanju medijima podno stadiona Camping World.

Hrvatska je izgubila premda je do 87. minute rezultat bio 1-1. Sudac je tada dosudio jedanaesterac nakon kontakta braniča Josipa Šutala i napadača Endricka.

"Predaleko je bilo, ne znam. Josip kaže da je penal previše lagano dosuđen, ali dobro. Te greške, pogotovo prvi gol iz kontre nakon našeg kornera, pa drugi gol nakon tog penala i onda još treći iz kontre nakon izgubljene lopte…To moramo popraviti. Bilo je puno pozitivnih stvari, a ovo što je bilo lošije ćemo sigurno popraviti i biti pravi na Svjetskom prvenstvu", izjavio je Modrić dva mjeseca uoči prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Hrvatska se deset dana pripremala u američkom gradu Orlandu gdje je prošli tjedan pobijedila Kolumbiju s 2-1.

"Opći dojam je jako dobar. Ovo su bile dvije jako dobre provjere pa na ovome trebamo graditi ono što nas čeka na Svjetskom prvenstvu. Uvijek može bolje. Prijateljska je utakmica bila, a kada budu prave utakmice bit će to i bolje", rekao je. Modrić je odigrao 60 minuta pred oko 40.000 gledatelja, a prilikom izlaska mnogi su mu pljeskali.

Hrvatska je protiv Kolumbije u obrani isprobala formaciju s tri braniča, protiv Brazila je u zadnjoj liniji imala njih petoricu, a ostajala bi s trojicom kada bi bekovi išli u prema naprijed.

"Pokazali smo dosta dobrih stvari u ovoj formaciji. Kroz utakmice ćemo se poboljšati, imamo još dvije pripremne protiv Belgije i Slovenije. Ovaj sustav nam odgovara jer puno igrača igra u njemu u svojim klubovima, ali imamo i drugi sustav s četiri igrača iza. Izbornik će najbolje odlučiti od utakmice do utakmice, ali ovo je bilo prilično dobro", dodao je.

Upitan o Luki Vuškoviću, 18-godišnjem stoperu koji je odigrao po 90 i 82 minute, odgovorio je da je odigrao dvije jako dobre utakmice.

"Velika je budućnost pred njim i samo treba nastaviti ovako", zaključio je Modrić.

