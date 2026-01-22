Kovačić objavio fotografiju s Gvardiolom i raspametio internet: A što mu je s frizurom

Hrvatski reprezentativci Mateo Kovačić i Joško Gvardiol oporavljaju se od teških ozljeda. Kovačić je u studenome prošle godine podvrgnut operaciji Ahilove tetive. Oporavak je procijenjen na oko četiri mjeseca pa se njegov povratak treninzima očekuje tijekom travnja.

Gvardiol je nedavno, početkom siječnja slomio nogu u utakmici s Chelseajem i ubrzo je operiran. Nije poznato kada će se vratiti na teren, a moguće je da će propustiti Svjetsko prvenstvo. Kovačić je na svome Instagram profilu objavio fotografiju s Gvardiolom na rehabilitaciji i napisao: "U ovome smo zajedno".

Dobili su hrpu poruka podrške od navijač Cityja i hrvatske reprezentacije, a zanimljiva je i Mateova frizura. U takvom ga izdanju još nismo vidjeli.

