ZAJEDNO /

Kovačić objavio fotografiju s Gvardiolom i raspametio internet: A što mu je s frizurom

Kovačić objavio fotografiju s Gvardiolom i raspametio internet: A što mu je s frizurom
Foto: Profimedia

Kovačić je na svome Instagram profilu objavio fotografiju s Gvardiolom na rehabilitaciji

22.1.2026.
14:49
Sportski.net
Profimedia
Hrvatski reprezentativci Mateo Kovačić i Joško Gvardiol oporavljaju se od teških ozljeda. Kovačić je u studenome prošle godine podvrgnut operaciji Ahilove tetive. Oporavak je procijenjen na oko četiri mjeseca pa se njegov povratak treninzima očekuje tijekom travnja.

Gvardiol je nedavno, početkom siječnja slomio nogu u utakmici s Chelseajem i ubrzo je operiran. Nije poznato kada će se vratiti na teren, a moguće je da će propustiti Svjetsko prvenstvo. Kovačić je na svome Instagram profilu objavio fotografiju s Gvardiolom na rehabilitaciji i napisao: "U ovome smo zajedno".

 

 

Dobili su hrpu poruka podrške od navijač Cityja i hrvatske reprezentacije, a zanimljiva je i Mateova frizura. U takvom ga izdanju još nismo vidjeli.

Hrvatska Nogometna ReprezentacijaJoško GvardiolMateo Kovačić
