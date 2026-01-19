FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SVJETSKO PRVENSTVO /

Otkriveno tko će 'testirati' Vatrene prije odlaska u Ameriku

Otkriveno tko će 'testirati' Vatrene prije odlaska u Ameriku
×
Foto: Pximages, Px Images/alamy/profimedia

Hrvatska i Belgija do sada su igrale devet puta, uz tri pobjede Hrvatske, tri remija i tri pobjede Belgije. Posljednji put na Svjetskom prvenstvu 2022. u Kataru.

19.1.2026.
13:36
Sportski.net
Pximages, Px Images/alamy/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatski nogometni savez (HNS) dogovorio je novi pripremni susret. Na službenim stranicama saveza je objavljeno kako će uoči Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi Hrvatsku testirati reprezentacija Belgije. Priopčenje prenosimo u cijelosti:

"HNS i Belgijski nogometni savez (RBFA) dogovorili su odigravanje prijateljske utakmice dviju reprezentacija koje se nalaze među 10 najboljih svjetske ljestvice (FIFA, prosinac 2025.), a utakmica će biti odigrana 2. lipnja u Rijeci gdje će se Hrvatska pripremati za Svjetsko prvenstvo.

Hrvatska i Belgija do sada su igrale devet puta, uz tri pobjede Hrvatske, tri remija i tri pobjede Belgije. Posljednji susret dviju reprezentacija bio je na FIFA Svjetskom prvenstvu 2022. u Kataru kada je Hrvatska remijem bez golova osigurala prolazak u drugi krug.

'Ne bježimo od najjačih protivnika u prijateljskim utakmicama jer je to najbolji način za vidjeti gdje smo i na čemu moramo najviše raditi. Belgija je godinama među 10 najboljih svjetskih reprezentacija i odličan test za ono što nas čeka u prvoj utakmici SP-a protiv Engleske jer su atletski moćni i tehnički kvalitetni, s opasnim i brzim igračima u napadu. Posložili smo na vrijeme sve kako smo htjeli, od kampa preko prijateljskih utakmica do plana priprema, a sada nam ostaje detaljno pratiti sve kandidate, nadati se njihovom dobrom zdravlju, formi i klupskom statusu te se potom maksimalno pripremiti za sve ono što nas čeka u Sjevernoj Americ', izjavio je izbornik Zlatko Dalić.

Informacije o prodaji ulaznica za utakmicu Hrvatska - Belgija bit će pravovremeno objavljene na službenim kanalima Hrvatskog nogometnog saveza.

Dvoboj protiv Belgije bit će pretposljednji test Hrvatskoj uoči odlaska u bazni kamp u Alexandriji gdje će Vatreni boraviti tijekom grupne faze natjecanja. Podsjetimo, Hrvatska će u ožujku odmjeriti snage s Kolumbijom (26. ožujka) i Brazilom (31. ožujka) u Orlandu, a naknadno će biti potvrđena i posljednja prijateljska utakmica koja će biti odigrana u Hrvatskoj, prije odlaska u SAD.

Hrvatska će svjetsku smotru otvoriti u Dallasu protiv Engleske 17. lipnja u 22:00 sata po hrvatskom vremenu. Sljedeću utakmicu igrat će 23. lipnja protiv Paname u Torontu (24.6. u 01:00 sat po hrvatskom vremenu), a posljednju utakmicu u skupini 27. lipnja u Philadelphiji protiv Gane, s početkom u 23:00 sata po hrvatskom vremenu.

POGLEDAJTE VIDEO: Zubčić i Rodeš stigli do najboljeg rezultata sezone

Hrvatska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Belgijska Nogometna ReprezentacijaPrijateljska Utakmica
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SVJETSKO PRVENSTVO /
Otkriveno tko će 'testirati' Vatrene prije odlaska u Ameriku