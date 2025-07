Talentirani hrvatski sudac nakon dva derbija dobio i europski izazov, večeras debitira

Mladi hrvatski sudac Mateo Erceg slovi za najtalentiranijeg hrvatskog suca. Tek mu je 29 godina, a danas će debitirati u europskim natjecanjima.

U Armeniji će dijeliti pravdu na utakmici prvog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu između Urartua i bjeloruskog Nemana iz Grodnog. Pomagat će mu Hrvoje Radić i Bojan Zobenica, dok je četvrti sudac Ante Čulina. Erceg je u prošloj sezoni dva puta sudio najveći hrvatski derbi između Dinama i Hajduka. U ožujku je sudio na Maksimiru utakmicu koja je završila 2:2, a u svibnju je na Poljudu sudio u pobjedi Dinama 3:1.

Nije lak na obaraču

Zanimljivo je da je u karijeri u HNL-u dao tek šest crvenih kartona, a čak dva je pokazao u prvom spomenutom derbiju na Maksimiru kada je u 62. minuti pokazao drugi žuti karton Stefanu Ristovskom pa u devetoj minuti sudačke nadoknade nakon VAR intervencije isključio Galešića.

Ukupno je u elitnom rangu hrvatskog nogometa sudio 44 utakmice, jedanaesterac je dosudio u osam navrata, a broj kartona po utakmici iznosi 4,3.

