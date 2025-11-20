Nogometašica ispraćena iz kluba na rasistički način: 'Bila sam zatečena i uzrujana'

Mary Fowler, nogometašica Manchester Cityja prije tri godine napustila je Montpellier, a u svojim memoarima Bloom otkrila je kako je ispraćena iz kluba na rasistički način.

Njezino teško razdoblje u Montpellieru, kamo se preselila sa 17 godina, završilo je prije tri godine kada je bila među onima koji se nisu htjeli vratiti na kraju svojih ugovora. Drugim igračima koji su također trebali otići uručeno je cvijeće, ali Fowler i njezina prijateljica - još jedna reprezentativka- nisu dobile ništa.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Usred zbrke u svlačionici nakon toga oko toga zašto su neke igračice dobile poklone, a neke ne, Australka podrijetlom iz Papue Nove Gvineje tvrdi da je potom dobila banane.

'Bilo je teško to shvatiti kao običnu pogrešku'

„Nakon toga, kada smo ušli u svlačionicu, neke od naših suigračica pitale su nas zašto nismo dobili cvijeće. Slegnule smo ramenima, jednako zbunjene kao i oni. Nekoliko djevojaka se tome nasmijalo, a onda je jedna od drugih igračica prišla i pružila meni i mojoj prijateljici banane, rekavši: 'Evo, uzmi ovo.' To je bio šlag na torti“, rekla je Fowler.

"Otkad sam napustila Montpellier, prijateljica i ja smo nekoliko puta razgovarale o tom trenutku. Nedobivanje cvijeća je bila jedna stvar, ali kao dvije od samo šest crnkinja u momčadi, dobivanje banana nije bilo nešto na što sam se mogla nasmijati i zaboraviti. Je li to bila nesreća? Je li to bila jedina stvar u svlačionici koju nam je mogla dati? Je li imala dobre namjere?", pitala se nogometašica.

Foto: Patrick Hamilton/afp/profimedia

"Pokušala sam to opravdati na mnogo različitih načina, pokušavajući pronaći bilo kakav pokazatelj da je to bila iskrena pogreška. Ali kada dodam mnoge druge trenutke u klubu kada smo se osjećale slično, bilo je teško to shvatiti kao običnu pogrešku. Bez obzira na namjere, osjećali smo se zatečeno i uzrujano“, otvorila je dušu Fowler.

Incident je označio kraj uglavnom nesretnog razdoblja za Fowler u Francuskoj. Također tvrdi da ju je osoblje kluba optužilo da glumi bolove u prsima, iako ih je osoblje australske reprezentacije obavijestilo o mogućem zdravstvenom problemu.

Fizioterapeut iz Montpelliera koji je govorio engleski prenio je tinejdžerici da drugi članovi osoblja vjeruju da Fowler glumi ozljedu kako bi izbjegla igranje.

POGLEDAJTE VIDEO: Lisica nakon demoliranja Karlovca: 'Ovo je bitno zbog jedne stvari'