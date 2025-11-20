Pa kako mu je to uspjelo. Pogledajte zbog čega je nogometaš ostao bez nastupa za reprezentaciju

Paragvajski veznjak Andrés Cubas propustio je posljednje dvije utakmice reprezentativne stanke zbog bizarnog razloga. Naime, Cubas je izostao s prijateljskih susreta protiv SAD-a i Meksika jer je zaboravio putovnicu u džepu hlača koje su završile u perilici rublja.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Tako je Cubas, koji je za reprezentaciju Paragvaja odigrao ukupno 32 utakmice, propustio pripremu za Svjetsko prvenstvo zbog stvarno bizarne pogreške. Inače veznjak Vancouver Whitecapsa je kroz kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo propustio samo tri utakmice, te je jedan od bitnijih igrača za reprezentaciju koja nije bila na Svjetskom prvenstvu od 2010., kada su stigli do četvrtfinala. U reprezentaciji Paragvaja igraju brojne zvijezde. Uz Cubasa, najveće zvijezde paragvajskog nogometa su Julio Enciso koji igra za Strasbourg, Diego León iz Manchester Uniteda i Omar Alderete iz Sunderlanda. Tu su još i igrač Brightona Diego Gómez, kao i bivši igrači Newcastlea Miguel Almirón i Roma Antonio Sanabria. Paragvaj je bez Cubasa pobijedio Meksiko, ali izgubio od SAD-a.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/ABCDeportes?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ABCDeportes</a> <br><br>😅 ¡De no creer!<br><br>Andrés Cubas quedó fuera de la última Fecha FIFA del año por una insólita razón: olvidó el pasaporte en el bolsillo de un pantalón que fue a parar en la lavarropas.<br><br>📲<a href="https://t.co/ZvwJlbwLwV">https://t.co/ZvwJlbwLwV</a> - <a href="https://twitter.com/hashtag/ABCTVPy?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ABCTVPy</a> <a href="https://t.co/5N448a8GT0">pic.twitter.com/5N448a8GT0</a></p>— ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) <a href="https://twitter.com/ABCTVpy/status/1990918576619073750?ref_src=twsrc%5Etfw">November 18, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

POGLEDAJTE VIDEO: Od plaža do svjetske scene: Curacao i Haiti debitirat će na Mundijalu