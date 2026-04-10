FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'ZAŠTO, ZABOGA?' /

Slavni klub promijenio grb, navijači u šoku

Slavni klub promijenio grb, navijači u šoku
×
Foto: John Spencer/Sipa Press/Profimedia

Prva je to promjena grba slavnog francuskog kluba nakon 22 godine

10.4.2026.
20:14
M.G.
John Spencer/Sipa Press/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Francuski prvoligaš Marseille promijenio je izgled grba i šokirao brojne navijače. Iz kluba su potvrdili da će novi grb biti na dresovima od početka sljedeće sezone.

Na novom grbu teško je prepoznati slovo M, po kojemu je Marseille bio poznat, a reakcije navijače, najblaže rečeno, nisu pozitivne.

U nastavku prenosimo neke od komentara navijača s društvenih mreža:

"Marseille je bio jedan od rijetkih klubova koji je godinama imao moderan, minimalistički logo koji je izgledao apsolutno prekrasno. Zašto bi ga, za ime svijeta, promijenili u OVO? Nije čak ni retro"

"Što se, zaboga, dogodilo? Zašto biste mijenjali nešto što zapravo izgleda dobro?"

"Ovo su kupili od 15-godišnjeg grafičkog dizajnera"

"Izgleda kao logo za WordPress"

"Mislio sam da je to Volkswagenov logo..."

"Izgleda kao logo za jeftinu marku vode"

Marseille, trenutno četvrtoplasirana momčad Ligue 1, posljednji je put prije ovoga izgled grba promijenio prije 22 godine.

MarseilleGrbNavijačiFrancuskaLigue 1Društvene Mreže
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike