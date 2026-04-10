Slavni klub promijenio grb, navijači u šoku

Francuski prvoligaš Marseille promijenio je izgled grba i šokirao brojne navijače. Iz kluba su potvrdili da će novi grb biti na dresovima od početka sljedeće sezone.

Na novom grbu teško je prepoznati slovo M, po kojemu je Marseille bio poznat, a reakcije navijače, najblaže rečeno, nisu pozitivne.

Marseille’s new logo 💙 pic.twitter.com/lfVaVhQ2re — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) April 8, 2026

U nastavku prenosimo neke od komentara navijača s društvenih mreža:

"Marseille je bio jedan od rijetkih klubova koji je godinama imao moderan, minimalistički logo koji je izgledao apsolutno prekrasno. Zašto bi ga, za ime svijeta, promijenili u OVO? Nije čak ni retro"

"Što se, zaboga, dogodilo? Zašto biste mijenjali nešto što zapravo izgleda dobro?"

"Ovo su kupili od 15-godišnjeg grafičkog dizajnera"

"Izgleda kao logo za WordPress"

"Mislio sam da je to Volkswagenov logo..."

"Izgleda kao logo za jeftinu marku vode"

Marseille, trenutno četvrtoplasirana momčad Ligue 1, posljednji je put prije ovoga izgled grba promijenio prije 22 godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Što je borac bez brkova? Prvo je dame pozdravio