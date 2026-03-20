OPASAN PRESEDAN /

Maroko bi na kraju ipak mogao ostati bez titule prvaka, ali one iz 1976?!

Foto: SEBASTIEN BOZON/AFP/Profimedia

Utakmicu finala iz 2026. je pobijedio Senegal nakon produžetaka, ali je CAF trofej ipak dodijelio Maroku

20.3.2026.
10:22
Sportski.net
Nema kraja drami oko Afričkog kupa nacija. Nakon što je prije nekoliko dana Afrička nogometna konfederacija (CAF) objavila kako je prvak Afrike Maroko jer je Senegal napustio teren i time predao utakmicu, sada su se pobunili i Gvinejci.

Naime, ta je zapadnoafrička zemlja odlučila "iskoristiti" ovaj presedan i zatražiti od CAF-a da im se dodijeli titula iz 1976., koju je osvojio upravo Maroko. Tada je Maroko bio bolji u dva susreta, ali uz jedan sitan detalj. Naime, Marokanci su prije pedeset godina učinili upravo ono zbog čega su tužili Senegal i postali prvaci Afrike, odnosno napustili teren zbog nezadovoljstva sudačkom odlukom.

Iz Gvineje tvrde da bi se taj incident trebao ponovno pregledati, a ako se nekim čudom CAF odluči držati pravila igre koje je nametnuo, onda će Maroko ipak ostati na jednoj tituli prvaka.

CafAfricki Kup NacijaSenegalMarokoGvineja
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
