Kovačević najavio promjene za Vukovar i otkrio da važni prvotimac ima problema s koljenom

Dinamo nakon gostovanja u Malmöu u Švedskoj i izborenog remija u zadnjim trenucima, putuje u Vinkovce na megdan Vukovaru, posljednjeplasiranoj ekipi lige koja nikome nije bila lak protivnik.

Mario Kovačević najavio je utakmicu i otkrio kako je za ogled upitan Scott McKenna. "Dobro nam je došao jedan dan više priprema nakon Malmöa. Imamo sam problema s koljenom McKenne pa ćemo vidjeti hoćemo li ga koristiti. Ostali su OK. Sigurno ćemo osvježiti malo ekipu", rekao je Kovačević i tako najavio i neke promjene.

Sve o Dinamu čitajte na portalu Net.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kovačević je nahvalio i Vukovar.

"Njihova pozicija na tablici ne pokazuje njihovu kvalitetu, ne zaslužuju tamo biti. Protiv Hajduka i Lokomotive su bili jako dobri, imaju tog Robina Gonzaleza i Puljića naprijed i moramo biti oprezni. No, najviše će se nas pitati koliko god su oni dobro posloženi. Mi tamo idemo pobijediti i vjerujem da će tako i biti", rekao je strateg Dinama.

Dinamo će imati veliku podršku svojih navijača u Vinkovcima.

"Gdje god dođemo navijači su nam vjetar u leđa. Znam koliko pristaša imamo u Slavoniji, žao mi je da se ne igra u Vukovaru. Podrška će sigurno biti tu, na nama je da im se odužimo dobrim rezultatom", zaključio je Kovačević.

POGLEDAJTE VIDEO: Sin Sergeja Jakirovića predvodi novu generaciju: 'Finale? Vjerujemo da možemo!'