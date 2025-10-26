Francuski velikan pod istragom UEFA-e, mogao bi profitirati i Dinamo

Lyonova pobjeda nad Utrechtom u prvom kolu Europske lige pod istragom je UEFA-e zbog nastupa Rachida Ghezzala koji je zaigrao i upisao asistenciju iako nije smio biti na terenu.

Naime, njegova situacija je slična kao Bennacerova u Dinamu, on je stigao u Lyon iz Rizespora nakon što je registracijski period već prošao. "Potvrđujemo da, u skladu s člankom 31. pravilnika o natjecanju UEFA Europske lige, igrač Rachid Ghezzal nema pravo sudjelovanja u UEFA klupskim natjecanjima do sljedećeg registracijskog razdoblja.

Klub je uredno obaviješten, a igrač je uklonjen s popisa igrača prije utakmice protiv FC Salzburga. Također imajte na umu da je nakon prethodne utakmice u kojoj je igrač bio na terenu, FC Utrecht podnio pritužbu. Otvorena je disciplinska istraga i slučaj je još uvijek u tijeku. U ovoj fazi nemamo daljnjih komentara", potvrdila je UEFA svojim priopćenjem.

Oduzimanje bodova ipak je malo vjerojatno

Lyonu prijeti oduzimanje bodova za zelenim stolom što bi pomoglo i Dinamu koji je na sedam bodova, odmah mjesto iza Lyona koji ima maksimalnih devet. Ipak, malo je vjerojatno da će se to dogoditi iz dva razloga.

Prvo, greška je UEFA-e koja je registrirala Ghezzala, a ne Lyona i drugo, Utrecht je žalbu podnio tek nakon isteka roka od 24 sata nakon utakmice.

